بلدية الفجيرة تغلق 7منشآت غير ملتزمة

المصدر: سمية الحمادي. الفجيرة

كشف مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم عن إغلاق 7 منشآت ومخالفة وإنذار 529 منشأة من خلال 3324 حملة تفتيشية قامت بها أقسام البلدية خلال الفترة الماضية لمراقبة الأسواق المركزية والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم إضافة إلى مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والفنادق استعداداً لاستقبال العيد.

وأضاف الأفخم أن البلدية قامت بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية من خلال مراقبة والتأكد من استيفائهم لكافة الاشتراطات و الضوابط الصحية بما يتعلق بمواجهة فايروس كورونا من حيث التزام العاملين بأخذ اللقاح و إجراء الفحص PCR بشكل دوري و التعقيم المستمر و الالتزام بارتداء الكمامات و المسافة الآمنة، و أيضا التأكد من عدم التلاعب بأسعار وأوزان السلع الاستهلاكية وتشديد الرقابة، إذ سجلت 3324 حملة تفتيشية، 156مخالفة و373 إنذاراَ و إغلاق 7 منشآت، مؤكداً أن الحملات مازالت مستمرة.

ولفت إلى أن البلدية قد أنجزت كافة إجراءاتها و استعداداتها في جميع المقاصب التابعة لها في الإمارة لاستقبال الجمهور و تلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، و ذلك تطبيقا للخطة السنوية التي تعتمدها البلدية والتزامها بالإجراءات الوقائية و الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا مما يساهم في تسريع إجراءات الذبح و تسليم الأضاحي حفاظا على صحة و سلامة الجمهور.

و أكد الأفخم على جاهزية إدارة المقاصب من حيث كادرها الفني المؤهل الذي يضم أطباء و بيطريين و مفتشين و فنيي المختبرات، بإضافة إلى جاهزية التقنيات الحديثة و المعدات التي يتم استعمالها خلال الذبح، حيث سيبدأ العمل أول يوم عيد من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي ، وفي اليوم الثاني سيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر صباحا، وذلك في مقاصب: الفجيرة ، ومقصب الطويين، ومقصب مسافي، ومقصب قدفع.

واستكملت البلدية تزيين الشوارع والدوارات الرئيسية في الامارة بإضاءات مبتكرة لجعل المدينة تزهو بأنوار الفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة.



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