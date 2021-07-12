10 قواعد تحكم سائقي دراجات التوصيل و9 مخالفات توقفهم عن العمل بدبي

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

حدد دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل الذي أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إصداره، قواعد سلامة على سائقي دراجات التوصيل الالتزام بها، تحت طائلة المسؤولية والمخالفة التي قد تصل الى حد إيقاف تصريح السائق حال تكرار ارتكاب مجموعة من التجاوزات يصل عددها إلى تسعة أخطاء، من بينها عدم الالتزام بالتعليمات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، واستخدام الحارة اليسرى من الطريق أو عدم الالتزام بالمسار المخصص للدراجات النارية.

ويوضح الدليل الذي أعدته الهيئة بالتعاون المشترك والتنسيق مع شرطة دبي وبلدية دبي، إجراءات نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وهي المنشآت التي تدير عمليات توصيل الوجبات والمواد والأجهزة وعمليات نقل الأثاث والمستندات والوثائق وغيرها من العمليات المشابهة من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

وتتضمن القواعد المرورية المنصوص عليها في الدليل وجوب التزام السائق بالقيادة في الحارة اليمنى وعدم استخدام الحارة اليسرى من الطريق، وعدم تجاوز السرعة القصوى 100 كم/ ساعة، والتقيّد بحدود السرعة المقررة، والمحافظة على مسافة أمان عن السيارة في الأمام، وتجنب القيادة على الرصيف، وعدم مشاركة حارة السير مع مركبة أخرى، بالإضافة الى عدم التجاوز أثناء توقف الحركة المرورية، وعدم القيام بمناورات خطرة، فضلاً عن الالتزام التام والانتباه جيدا عند مخارج الطرق.

وتشمل القواعد أن يتوقع السائق عدم التزام الآخرين بقواعد القيادة الآمنة، وتحضير نفسه دائماً للتعامل مع الأخطار المحتملة، بالإضافة إلى وجوب استخدم أضواء الانعطاف قبل تغيير المسار لتحذير السائقين الآخرين، واحترام إشارات المرور وعدم تجاوز الإشارة الحمراء، وأخيراً، وجوب استخدم كلا المكبحين في الوقت نفسه والحرص على الضغط عليهما ببطء وثبات تجنباً للانحراف.

وتكون مخالفة السائق بإيقاف تصريح عمله في حال كرر ارتكاب تسعة أخطاء للمرة الثالثة، والتي تتضمن عدم الالتزام بالتعليمات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وعدم الالتزام باشتراطات وقواعد السير والمرور والسلامة العامة والصحة العامة أثناء القيادة كارتداء وسائل الحماية مثل الخوذة والقفازات والسترة العاكسة، وكذلك وضع صندوق لا يوجد به الاشتراطات الفنية ولا المواصفات المقررة.

يذكر أن الدليل يضم عدداً من الاشتراطات المهمة، التي يتوجّب على شركات التوصيل وسائقي الدراجات النارية العاملين لديها الالتزام الصارم بها لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق بالإضافة إلى سلامة المواد الغذائية والمواد الأخرى المطلوب توصيلها إلى المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع.

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