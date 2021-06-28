حاكم الشارقة يتفقد معرض تصاميم مبتكرة لواحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار

المصدر: الشارقة - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عصر اليوم، معرض التصاميم المبتكرة للمبنى الرئيس والمخطط العام لمشروع واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار.

وتعرف سموه على دلالات وتفاصيل التصاميم التي نفذها طلبة الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة والذين قدموا تصاميم تتناسب وأهداف وتوجهات الواحة مثل العمل على إجراء البحوث العلمية التطبيقية لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار وتنمية المشاريع الاقتصادية المعرفية و العمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة، وتتناسب مع كون الواحة هيئة منطقة حرة مملوكة بالكامل لجامعة الشارقة.

وقدم طلبة قسم الهندسة المعمارية 17 تصميما معماريا مبتكرا للمخطط العام لمقر واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار اتسمت بالطابع الإسلامي المتطور ممزوجة بالحلول المعمارية المعاصرة و البنية التحتية والحلول التقنية والمستدامة.

واعتمد الطلبة في تصاميمهم على التطورات التي تحققت في العهدين الأموي والعباسي ممزوجة بالتراث الإماراتي مع تميزها بالحلول التقنية المستدامة.

وستصبح الواحة - كما هو مخطط لها - مركزا للبحث والابتكار والتطوير، وتوفير الفرص الملهمة لمجتمعنا وقطاعات الصناعة والأعمال وإتاحة المعرفة و المهارات المتقدمة للخريجين ودعم البحوث التطبيقية الرائدة في مجالات جودة الحياة واستدامة المجتمع لذا وضعت ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية أن تكون كيانا يلتقي فيه كل من القطاع الحكومي والصناعي والأكاديمي والمجتمعي والعمل على وضع نظام متناغم للبحوث التطبيقية يجمع ما بين البحوث العلمية والأنشطة الصناعية لتحقيق الرفاهية المجتمعية والاقتصادية.

وستعمل الواحة أيضا على تعزيز تطوير المنتجات والخدمات الرقمية والتكنولوجية ومن المستهدف لها أن تضم عددا من المراكز والمنشآت والمرافق والبنية التحتية، لخدمة التخصصات العلمية المستهدفة والتي من أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي والروبوتات وما يرتبط بها من تطورات تكنولوجية متعلقة بتقنيات الجيل التالي، كالتكنولوجيا المستدامة والتقنيات المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام، وإنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها وتوزيعها، وضمان الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع، وكذلك التطورات الطبية في الأجهزة والأدوية واللقاحات والإجراءات والأنظمة، بالإضافة إلى تكنولوجيا علم الفضاء والاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء البيولوجية وغيرها.

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