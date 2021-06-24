بلدية دبي تفوز بجائزة دولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فازت بلدية دبي بجائزة المشاريع الفئة الماسية من مجلس الأعمال الدولي بجامعة هارفارد للعام 2021، عن مشاركتها بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي - المرحلة الثانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في المحطة، حيث يعتبر المشروع الحيوي إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية في دبي، التي تنفذ بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي من بين أبرز المشاريع الحيوية في دبي، لما له من أثر بالغ في خدمة منظومة الصرف الصحي، من حيث المعالجة اليومية لمياه الصرف، بما يعادل (670) ألف متر مكعب، إضافةً إلى تأثيره الإيجابي المباشر في الصحة والسلامة العامة، والمحافظة على البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة.

وسيلبي المشروع احتياجات إمارة دبي في مجال معالجة مياه الصرف الصحي لمدة 20 عاماً.

وتستخدم المحطة أحدث التقنيات في مجال معالجة المياه، بما يمكنها من إنتاج مياه ذات جودة عالية، يمكن استخدامها في ريّ المزروعات، كما تتم معالجة الحماة الناتجة حرارياً لإنتاج سماد عالي الجودة، يمكن استخدامه في تخصيب الأراضي الزراعية وأعمال التشجير والتخضير في الإمارة.

• المشروع سيلبي احتياجات دبي في مجال معالجة مياه الصرف الصحي لمدة 20 عاماً.

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