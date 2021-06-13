5 خطوط جديدة للحافلات العامة في دبي وإلغاء خط واحد

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير 5 خطوط جديدة للحافلات العامة لخدمة الركاب في دبي وعن إلغاء خط واحد، وذلك في إطار مواصلة الهيئة العمل على تنفيذ الخطط التطويرية لتحسين خدمات النقل والمواصلات العامة التي يتم تحديثها بشكل دائم بهدف تلبية الاحتياجات والنمو المتزايد على خدمة النقل الجماعي في الإمارة.

وتتضمن الخطوط الجديدة التي أطلقتها الهيئة، الخط رقم 14 الذي يربط بين محطة عود ميثاء ومحطة الصفا، والخط رقم 23 الذي يربط محة عود ميثاء ومحطة النهدة 1، والخط رقم 26 الذي يربط بين محطة عود ميثاء ومحطة الخليج التجاري 2، بالإضافة الى الخط رقم F50 الذي يربط بين محطة مترو مجمع دبي للاستثمار وبين محطة مجمع دبي الاستثمار 2، وكذلك الخط رقم F51 الذي يربط بين محطة مترو مجمع دبي للاستثمار ومحطة مجمع دبي للاستثمار، كما تم الغاء الخط رقم C14 الذي كان ينتقل بين محطة النهدة 1 ومحطة الصفا.

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات تطبيق منظومة متكاملة لتطهير وتعقيم مختلف وسائل المواصلات العامة وذلك طبقاً لأفضل الممارسات العالمية استناداً إلى معايير الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، وذلك بهدف ضمان اعلى معايير السلامة المطبقة ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الاحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في فبراير الماضي، قد أظهرت أن عدد مستخدمي الحافلات العامة في امارة دبي، بلغ 95.41 مليون راكب خلال العام الماضي 2020.

يذكر أن الهيئة قد أعلنت أمس عن اعتمادها تنفيذ مشروع يتضمن أعمال تطوير متطلبات التكامل حول محطات المترو والحافلات، ليشمل تنفيذ 226 ممراً للمشاة، وانشاء857 رصيفاً منخفضاً (Dropped Kerbs)، بالإضافة الى تهيئة ممرات أصحاب الهمم في 1053 نقطه، إلى جانب تنفيذ عدد من مهدئات السرعة (مطبات)، ومسارات مشتركة للدراجات الهوائية مع المشاة، وأخرى مشتركة مع المركبات، وتنفيذ مواقف للمركبات على أجزاء من الشوارع، وزيادة عرض أرصفة مرور المشاة.

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