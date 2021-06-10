على مكتب المسؤول

المصدر: الامارات اليوم

شرطة أبوظبي

يعاني مرتادون لطريق الشاحنات في أبوظبي وجود بقايا إطارات تالفة متناثرة على طول الطريق، ناتجة عن انفجار إطارات متهالكة للشاحنات أثناء السير على الطرق، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك السائقين، وتحدث أحياناً أضرار أسفل المركبات، وقد يتسبب ذلك في وقوع حوادث مرورية، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي تكثيف حملات التوعية المرورية لسائقي وأصحاب الشاحنات لإجراء صيانة دورية للإطارات حفاظاً على السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناجمة عن انفجار الإطارات. (أبوماجد)

بلدية المدام

يطالب سكان بمنطقة المدام في الشارقة المسؤولين في بلدية المدام بالنظر في أمر تجول جمال سائبة بين المساكن، والعبث في حاويات جمع النفايات، وأكل المزروعات الموجودة أمام واجهات المنازل، والمشكلة أن هذه الجمال عندما تعبث بالقمامة تتطاير الأكياس البلاستيكية وتشوه المنظر العام، وسبق تقديم شكاوى عدة بهذا الشأن، وهذه المشكلة تتكرر بين فترة وأخرى. (أبومحمد)

بنوك الدولة

كرّر عملاء بنوك في الدولة مطالبتهم بتخصيص عمال لإجراء عمليات نظافة لأجهزة الصراف الآلي بعد الاستخدام المتكرر للعملاء، وتفريغ المهملات من سلة القمامة الموجودة بالقرب من الصراف الآلي، خصوصاً أن كثيراً من العملاء يستخدمون قفازات بلاستيكية ويلقونها بالقرب من هذه الأجهزة بعد الانتهاء من إجراء المعاملة، ما قد يسبب في انتشار الفيروسات بين الأفراد، فضلاً عن امتلاء سلال المهملات بالقفازات والأوراق، ولا يتولى أحد تفريغها. (أبوحمزة)

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