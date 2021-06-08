«طرق دبي» تنبّه ركاب المترو باتجاه إكسبو بتغيير القطار في «جبل علي»

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ركاب المترو على الخط الأحمر إلى ضرورة الانتباه إلى تغيير القطار في محطة جبل علي، للتمكن من الانتقال إلى مسار إكسبو 2020.

ونبَّهت الهيئة الركاب على متن مترو دبي باتجاه محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، إلى التوقف في المحطة الانتقالية جبل علي، وتبديل القطار في حال كانت وجهتهم محطات مسار 2020.

وتم تشغيل الخدمة في كل محطات مسار مترو 2020 البالغ عددها سبع محطات، باستثناء محطة عقارات جميرا للغولف التي ستفتح تزامناً مع انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020»، الذي تستضيفه الإمارات بين الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2022.

وافتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مطلع الشهر الجاري، كلاً من محطة مجمع دبي للاستثمار، ومحطة إكسبو على مسار 2020 لمترو دبي التي يقتصر استخدامها حالياً على المخولين للدخول إلى موقع إكسبو، فيما ستتاح لخدمة الجمهور تزامناً مع الحدث في أكتوبر المقبل.

ويسهم كل من المترو والترام في نقل 52% من إجمالي مستخدمي المواصلات العامة عدا مركبات الأجرة في الإمارة، كما يخدم بشكل خاص المشاركين في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمعارض مثل الحدث العالمي أكسبو 2020، الذي ستنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021، وتنتهي في 31 مارس 2022.

يذكر أن الهيئة خصصت 35 حافلة مواصلات تعمل على محطات مسار 2020، لتسهيل وصول الركاب من وإلى محطات المترو، حيث خصصت خطين لحافلات النقل العام في محطة الحدائق، وخطين في محطة ديسكفري جاردنز، وخطين في محطة الفرجان، إضافة إلى خمسة خطوط للحافلات، مروراً بمحطة مترو مجمع دبي للاستثمار، كما تتوفر خدمة مركبات الأجرة في المحطات المشغلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news