شرطة عجمان تنفذ الحملة المرورية "عبور المشاة مسؤولية والتزام"

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نفذت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة الفرعية "عبور المشاة مسؤولية والتزام" وتستهدف كافة مستخدمي الطريق لتوعيتهم بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وإعطاء الأولوية لعبور المشاة، للحفاظ على سلامتهم وتجنب تعرضهم لحوادث الدهس، تحقيقا ً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان أن الحملة بدأت في الأول من يونيو2021 ولمدة شهر حرصاً على تعزيز أمن مستخدمي الطريق من المخاطر، وذلك من خلال توعية المشاة بضرورة الالتزام بالعبور الصحيح لخطوط المشاة، إلى جانب تحمل سائقي المركبات مسؤوليتهم بمنح حق قطع الطريق للمشاة بشكل آمن لضمان سلامتهم، والحد من حوادث الدهس الناجمة عن عدم إعطائهم حق العبور الآمن.

وأضافت رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة أن الحملة تشمل فعاليات متنوعة ونشر للتوعية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بعدة لغات لتوعية مستخدمي الطريق بأهمية تخفيف السرعة قرب خطوط المشاة، والتركيز على المناطق الصناعية والأحياء الداخلية السكنية، وبرامج التوعية الميدانية للحد من حوادث الدهس.

ودعت الرائد نورة سلطان الشامسي الجمهور ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين السير والمرور واحترام أحقية مستخدمي الطريق بعبور آمن، مؤكدةً أن سلامة مستخدمي الطريق مسؤولية مشتركة يتحملها السائق وعابر الطريق، وأن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي سلوكيات سلبية او قيادة متهورة قد تعرض حياة الآخرين للخطر، متمنياً السلامة للجميع.

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