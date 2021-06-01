بالفيديو..افتتاح محطتين جديدتين على خط مسار مترو 2020

المصدر: هنادي أبو نعمة –دبي

افتتحت اليوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي محطتي مجمع دبي للاستثمار وإكسبو الواقعتين على مسار 2020 لمترو دبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ومجموعة من ممثلي وسائل الاعلام في الدولة.

وأعلنت الهيئة خلال جولة للإعلاميين في مرافق المحطتين، أنه اعتباراً من اليوم ستتوفر رحلات مباشرة لمترو دبي بين محطة الراشدية على الخط الأحمر ومحطة إكسبو 2020، فيما ستكون محطة جبل علي، محطة انتقالية للركاب المتجهين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والعكس، مضيفة أن خدمة المترو إلى محطة إكسبو 2020 ستكون متاحة للمخولين بدخول موقع الحدث الدولي فقط لحين افتتاحه الرسمي أمام الجمهور في الأول من أكتوبر.

ويمتد مسار 2020 من محطة جبل علي ليضم 7 محطات على الخط المتجه الى موقع المعرض وصولا الى محطة مترو إكسبو، حيث تشمل المحطات الواقعة على المسار كل من محطة جبل التبادلية ومحطة الجاردنز ومحطة ديسكفري جاردنز، بالإضافة الى محطة الفرجان ومحطة عقارات جميرا للجولف ومحطة مجمع دبي للاستثمار ومحطة إكسبو.

وأكدت الهيئة أنه سيكون بمقدور الجميع استخدام خدمة المترو للوصول للمعرض في أكتوبر المقبل، لافتة الى تشغيل محطة عقارات جميرا للجولف تزامناً مع انطلاق المعرض.

ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يـُتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى 125 ألف راكب في اليوم عام 2021، يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030 .وتقدر الطاقة الاستيعابية القصوى لمسار 2020 بنحو 46 ألف راكب في الساعة، في الاتجاهين، 23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة.

هيئة الطرق والمواصلات في دبي تفتتح اليوم محطتي دبي للاستثمار واكسبو الواقعتين على مسار مترو 2020#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/vWWNRPo2MF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 1, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news