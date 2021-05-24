تركيب 1034 عمود إنارة وتوصيل الكهرباءخلال الربع الأول من 2021

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة:

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد من المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى تضمنت تركيب 1034عمود إنارة في عدد من مناطق وشعبيات المنطقة الوسطى حيث تم إنارة طريق سهيلة، وعدد من المشروعات في مناطق الوشاح والبستان وفلي ومليحة وتل الزعفران وطريق شوكه بالمنطقة الوسطى وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق وتوفير الأمن والسلامة لسائقي السيارات على الطرق كما تم الانتهاء من صيانة أعمدة إنارة لعدد (294) بمناطق متفرقة شملت المدام، فلي، الذيد، الطيبة.

وأوضح مدير إدارة المنطقة الوسطى المهندس خليفة محمد الطنيجي أنه تم خلال الربع الأول من عام 2021 توصيل خدمات الكهرباء لعدد 12 مشروع ومنشأة تجارية، كما تم تركيب كيبلات كهربائية بمناطق متفرقة والانتهاء من إجراء الصيانة الدورية لعدد 83 صندوق إنارة واستبدال كشافات كهرباء قديمة بأخرى حديثة لعدد 50 كشاف وإنجاز إنارة مدخل شعبية مليحة الغربية بتركيب عدد 23 عمود إنارة والانتهاء من إنارة طريق سهيلة بتركيب عدد 34عمود وإنارة شعبية وشاح بتركيب عدد 36 عمود إنارة والانتهاء من إنارة منطقة البستان بتركيب عدد 34 عمود إنارة.

وأشار التقرير الإحصائي عن الربع الأول من 2021 إلى ان الهيئة تعمل على تنفيذ محطتي توزيع كهرباء جهد (33 ك.ف.) بمنطقتي نزوى والذيد ، وكذلك تعديل الشبكات في المنطقتين ، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية لمحطة نزوى أكثر من (51%) كما بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية في محطة الذيد أكثر من (53%)

وستعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً منها لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

كما تم التعاقد على إنشاء محطى أرصاد جوية لتوفير معلومات مناخية للاستفادة منها في إعداد دراسات حول مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تعزيز الاستدامة وتطوير استراتيجية شاملة للطاقة وإيجاد أفضل الحلول والتقنيات لكفاءة الطاقة وفق أعلى المعايير من خلال تفعيل التعاون مع كافة الجهات لتطبيق أحدث التكنولوجيا في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية وتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة في كافة المناطق.

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