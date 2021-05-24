«طرق دبي» تُطلق 5 خطوط للحافلات يونيو المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عزمها إطلاق خمسة خطوط جديدة للحافلات العامة في إمارة دبي في الأول من يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة، كما أنها ستجري تحسينات على ستة خطوط أخرى وإلغاء خط واحد في التاريخ ذاته.

وستكون مسارات الخطوط الخمسة كالتالي: الخط الجديد الأول رقم 14 سينطلق من محطة حافلات عود ميثاء إلى موقف الصفا، وسينطلق الخط الثاني رقم 23 من محطة حافلات عود ميثاء إلى النهدة 1، وسينطلق الخط الثالث رقم 26 من محطة حافلات عود ميثاء إلى محطة حافلات الخليج التجاري 2، وسيكون الخطين الرابع والخامس، من الخطوط المغذّية لمحطات المترو الجديدة لمسار 2020.

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