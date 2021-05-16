تسجيل المركبات إلكترونياً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

أتاحت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة خدمة تسجيل المركبات إلكترونياً في الإمارة، عن طريق موقع وزارة الداخلية، أو عبر قنواتها الرسمية، مواكبة للتطلعات الحكومية، وتجسيداً لتوجيهات وزارة الداخلية بتقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين.

وقال مدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن آلية الخدمة تتيح للمتعاملين إمكانية تسجيل مركبات الأفراد التي يتم تحويلها من إمارة أخرى أو حيازتها، كما تتيح تسجيل المركبات من خلال منافذ البيع (الوكالات)، من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، أو إحدى قنواتها الإلكترونية الرسمية، واختيار الخدمة، واتباع التعليمات في الموقع لإدخال المستندات الرسمية المطلوبة، ثم تفعيل الخدمة، بهدف إتاحة الخدمات على مدار الساعة، والوصول إليها سواء عبر الأجهزة الإلكترونية الشخصية أو الهواتف الذكية أو أجهزة الخدمة الذاتية، سعياً لإسعاد المتعاملين عبر كسب ثقتهم ونيل رضاهم.

وأوضح أن تسجيل مركبات الأفراد، التي تم تحويلها من إمارة أخرى أو حيازتها، يتم من خلال الدخول إلى الموقع واختيار شهادة التحويل أو الحيازة، ومن ثم اختيار اللوحات، سواء لوحة محجوزة، أو لوحة جديدة (صرف تلقائي من النظام)، ومن ثم اختيار المصنع المراد استلام لوحات الأرقام من خلاله (مصنع قرية التسجيل الموجود بمنطقة سهيلة في إمارة رأس الخيمة)، ومن ثم دفع الرسوم، وبعد إتمام العملية ودفع المستحقات، يتسلم المتعامل اللوحات مباشرة من المصنع، ويتم إرسال الملكية من خلال البريد.

ولفت إلى أن آلية تسجيل المركبات من خلال منافذ البيع (الوكالات) ستتم أثناء قيام المتعامل بشراء مركبة من الوكالة، فتعمل الوكالات على الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، وتسجيل المركبات باسم العميل مباشرة ودفع الرسوم، ومن ثم يتوجه العميل مباشرة إلى مصنع اللوحات لاستلام لوحات الأرقام، ويتم إرسال الملكية عبر البريد للعميل.

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