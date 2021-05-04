طرق دبي توقف المعاملات الورقية بكافة مراكزها

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أوقفت إدارة إسعاد المتعاملين الطباعة الورقية لجميع معاملات جميع المراكز التابعة لها في عموم إمارة دبي ومنها إيصالات دفع الفواتير والغرامات المترتبة على المخالفات المختلفة.

وأكّدت هيئة الطرق والمواصلات أن مراكز إسعاد المتعاملين بدأت بإرسال الإيصالات عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية لتشمل جميع التفاصيل الخاصة بالمعاملة لتصبح إيصالات وفواتير إلكترونية فقط بدلا من طباعتها ورقيا. وأكّدت ضرورة تحديث المتعاملين لأرقام هاتفهم وكذلك حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم في ملفاتهم المرورية وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة عبر الرقم المجاني 8009090.

وتتماشى هذه المبادرة كذلك مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتجنب لمس الأوراق، والاستدامة المالية

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