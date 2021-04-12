شرطة الشارقة تطلق حملة "تجنب الوقوف الخاطئ" بالتزامن مع شهر رمضان

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات صباح اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، حملة مرورية توعوية مكونة من شقين (إلكتروني وميداني) تحت عنوان "تجنب الوقوف الخاطئ" تمتد حتي منتصف شهر مايو القادم، وتهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على مستوى الإمارة، من خلال نشر الوعي المروري حول السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات، ومنها الوقوف الخاطئ على الطريق، وما ينتج عنه من عرقلة لحركة السير، وتأثيرها السلبي على الحركة المرورية والتسبب في حدوث إزدحامات على الطرق، وذلك تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة المقدم محمد علاي النقبي: "يأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تزداد الشكاوى خلال هذه الفترة من وقوف المركبات بشكل خاطئ على الطرقات الحيوية خاصة عند المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وقرب الأحياء والمناطق السكنية، حيث تهدف هذه الحملة إلى تعزيز وعي قائدي المركبات لتفادي مثل هذا السلوك الخاطئ، الذي يؤثر سلباً على حركة السير والمرور، معرضاَ حياة الآخرين لمخاطر الحوادث، إضافة إلى قيام بعض قائدي المركبات بإيقاف مركباتهم على الرصيف العام بصورة تشوه المنظر العام، مشيراً إلى أن الحملة جاءت أيضاً بناءً على دراسة مؤشر الإحصائيات للعام الماضي، إذ بلغ عدد مخالفات الوقوف بشكل خاطئ 17 ألف و812 مخالفة، إضافة لـ 12 ألف و927 مخالفة خاصة بعرقلة حركة السير".

وأوضح المقدم علاي بأن الحملة تطبق على شقين الأول (إلكتروني)، ويتم من خلاله نشر التوعية على قائدي المركبات عبر حسابات القيادة التوعوية بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي، والمواقع الإخبارية بعدة لغات (العربية، الإنجليزية، والأوردو)، أما الشق الثاني (الميداني) فسوف يقوم الأفراد المختصين في الحملة بتوزيع مثلثات التنبيه على قائدي المركبات المتعطلة على الطريق منعاً لعرقلة حركة السير، وبما يسهم في منع وقوع الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، قائدي المركبات إلى التقيد بالقوانين المنظمة للسير والمرور، وضرورة الإلتزام بالوقوف الصحيح في الأماكن المخصصة، حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطريق

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