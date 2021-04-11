"النقل المتكامل" يعلن مواعيد حافلات و"مواقف" و"بوابات التعرفة المرورية" في أبوظبي خلال رمضان

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام وخدمات العبارات خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضح المركز أن اثنين من مراكز إسعاد المتعاملين سيستقبلان المراجعين خلال شهر رمضان، هما مركز إسعاد المتعاملين - منطقة ربدان في أبوظبي، ومركز إسعاد المتعاملين - منطقة الجاهلي بمدينة العين، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 مساءً، فيما يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "Darbi" و "Darb" الذكيين، وعبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888، و600535353 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي ما يتعلق بخدمات مواقف أعلن المركز أن رسوم مواقف ستُطبق في شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً إلى 2:30 صباحاً، وأيام الخميس من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً إلى 12:00 في منتصف الليل، وأيام الجمعة مجاناً من الساعة 12:00صباحاً وحتى الساعة 8:59 من صباح يوم السبت.

وأكد أنه سيتم إعفاء المصلين من رسوم مواقف خلال فترة صلاة التراويح في المناطق المحيطة بالمساجد شريطة عدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف واحترام المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً.

وقرر مركز النقل المتكامل الإبقاء على أوقات الذروة التي تُحتسب خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية "درب"، على حالها خلال شهر رمضان، أي من الساعة 7:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس.

وأشار المركز إلى أن خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها حسب ساعات العمل الاعتيادية، باستثناء الخدمات A10-A20-A40-405-406 التي ستكون متوفرة للجمهور حتى الساعة 6:00 مساءً فقط. وبينما سيبقى التواتر الزمني لمعظم الخدمات في ضواحي مدينة أبوظبي من دون تغيير، سيتم إلغاء الخدمة رقم 26 اعتباراً من الأول من شهر رمضان.

وفي مدينة العين وضواحيها، تمت إضافة بعض التعديلات على شبكة النقل بالحافلات العامة خلال شهر رمضان:

الخدمات رقم 900-940-960-990-590-495: ستكون آخر رحلة الساعة 01:00 صباحاً.

الخدمات رقم :930-950-980 سيتم تمديد العمل إلى الساعة 1:00 صباحاً مع تواتر زمني كل 50 دقيقة.

الخدمة رقم 970: تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1:00 صباحاً مع تواتر زمني كل 45 دقيقة.

الخدمة رقم 450: ستكون آخر رحلة لها عند الساعة 9:00 مساءً.

الخدمات رقم 460-491-496-560-595: ستكون آخر رحلة عند الساعة 12:00 منتصف الليل.

الرحلة رقم 550: ستكون آخر رحلة في الساعة 10:00 مساءً.

وبالنسبة للخدمات رقم 901-941-902-991-350-360-375-380-390-X90-H1: لا يوجد أي تغير على ساعات العمل.

وأفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان ستكون متوافرة كذلك في منطقة الظفرة حسب ساعات العمل الاعتيادية، إلا أن الحافلات ستتوقف عن العمل خلال فترة الإفطار بين الساعة 6:30 مساءً والساعة 7:45 مساءً.

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