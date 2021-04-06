المصدر: الامارات اليوم

نفايات

اشتكى مقيمون وزوّار لمنطقة جميرا بيتش رزيدنس وجود نفايات على ساحل البحر، وقالوا إن ذلك يؤذي البيئة الجميلة التي تمتاز بها المنطقة، وتساءلوا عن سبب عدم احترام القوانين العامة التي توجب المحافظة على النظافة.

زهور

أثنى قراء في مدينة العين على جهود البلدية في زراعة الزهور الصيفية في الشوارع الرئيسة، ما بدأ يضيف جمالاً للمنظر العام، خصوصاً أن الزهور الشتوية كانت قد بدأت تذبل عقب أشهر من منظرها البهيج.

تاكسي

دشنت هيئة النقل في عجمان خدمة تاكسي جديدة، مزودة بتطبيق يُمّكن الركاب من حجز التاكسي من خلاله، وتتميز السيارات بالفخامة والخصوصية.

بوابة

طالب سكان في أبراج «فالكون» في إمارة عجمان، بإنهاء أعمال الحفر وتمديد شبكات الكهرباء والمياه عند مدخل المواقف، خصوصاً أن أعمال الحفر تعود لأكثر من شهر، ما دفع السكان إلى استخدام البوابة البديلة للدخول إلى المواقف، وتسبب بازدحام شديد.

تدريب

طالب قراء بتخصيص أماكن معينة لتدريب السائقين الجدد على القيادة في منطقة النهدة، لتحاشي مزاحمتهم للمركبات على الطرق الخارجية، لأن ذلك يتسبب في تعطيل الحركة، خصوصاً في فترة الصباح أثناء الذهاب إلى أماكن العمل.

رواتب

يعاني عاملون في اتحاد ألعاب القوى تأخر صرف رواتبهم الشهرية فترات طويلة، لتجميد مستحقات الاتحاد لدى الهيئة العامة للرياضة، بسبب أمور إدارية تخص مجلس إدارة الاتحاد، مشددين على أنه لا دخل لهم بتلك المشكلات التي يدفعون ضريبتها، على حد قولهم.

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