تدشين مشروع طرق و مواقف سوق المواشي و الأغنام بالصجعة في الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلنت هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة عن إنجاز مشروع طرق و مواقف سوق المواشي و الأغنام في منطقة الصجعة و تدشينه رسمياً اليوم، و ذلك بتكلفة مالية بلغت 13 مليون درهم.

يأتي ذلك ضمن حزمة المشاريع الخدمية التي تنفذها الهيئة في كافة مدن و مناطق الإمارة من أجل تمكين الأهالي من حرية التنقل في سهولة و يسر عبر طرقات تواكب التطور الحاصل في هذا القطاع.

قال رئيس هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة المهندس يوسف صالح السويجي، إن إدارة مشاريع الطرق في الهيئة إنتهت من تنفيذ مشروع طرق و مواقف سوق المواشي و الأغنام الكائن في منطقة الصجعة بقيمة مالية بلغت 13 مليون درهم، مبيناً أن المشروع الجديد سيتم تدشينه رسمياً اليوم( الخميس).

وأوضح المهندس السويجي، أن المشروع سيخدم شريحة كبيرة من المترددين على سوق الصجعة للمواشي و الأغنام و ذلك من خلال توفير مجموعة من مواقف المركبات و الطرق الحديثة التي تواكب أرقي المواصفات العالمية في هذا الجانب.

ومن جانبها قالت مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة المهندسة فاطمة الكتبي، إن المشروع تضمن إنجاز مجموعة من الطرق الحديثة التي تربط سوق المواشي و الأغنام الجديد في منطقة الصجعة مع كل من طريق الشارقة- الذيد و الطرق الداخلية الرئيسية في منطقة الصجعة الصناعية و شارع الإمارات، مشيرةً إلى أن حزمة الطرق التي جرى تنفيذها عبر هذا المشروع ستوفر الجهد و الوقت على مرتادي السوق من الزبائن و التجار و سائقي مركبات نقل الماشية و الأغنام.

وأوضحت الكتبي أن هذه الطرقات تتكون من طرق مفردة مكونة من حارتين للسير بعرض (7,3) متراً، و بطول (2500 )متراً، مع أكتاف حصوية بعرض يصل إلى مترين و نصف المتر تقريبا من الجانبين، مبينةً أن الطرقات المنجزة تتصل بطرق تعمل كمداخل و مخارج حرة بطول (1405) متراً، كما تعمل على ربط الطرق الداخلية بشارع الإمارات من خلال حارة للتباطؤ و أخرى للتسارع مع عمل أكتاف أسفلتية من الجانبين.

وذكرت مديرة إدارة مشاريع الطرق، أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ طريق مفرد من إتجاه واحد بالقرب من التقاطع السابع للقادمين من طريق الشارقة – الذيد ( كمدخل آخر للسوق بطول 663 متراً) مع عمل أكتاف أسفلتية من الجانبين، إلى ذلك تم إنجاز 115 موقفاً خارجياً للمركبات بالإنترلوك بمساحة إجمالية بلغت 2000 متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إنارة و أعمال الخدمات المصاحبة الأخرى و تنفيذ ممرات للمشاة بالإنترلوك على مساحة قدرت بنحو 1100 متر مربع.

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