تنبيه ركاب مترو دبي بأرقام الأرصفة بدلاً من أسماء المناطق

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

طبقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً عالمياً في الإعلان عن مواقع القطارات المغادرة، حيث استبدلت أسماء المناطق في التعريف بمواقع قطارات مترو دبي داخل المحطات، بترقيم الأرصفة، وتنبيه الركاب بالنداء باستخدام رقم الرصيف، وذلك لإرشاد الركاب للتوجه إلى رصيف القطار المغادر إلى وجهاتهم.

وأشارت الهيئة، عبر منصاتها الرقمية، إلى ترقيم الأرصفة في المحطات غير الانتقالية الواقعة على الخط الأحمر، بحيث يخصص الرصيف رقم واحد موقعاً للقطار المتجه إلى محطة الراشدية، فيما يكون الرصيف رقم اثنين موقعاً للقطار المتجه إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وأفادت بأنه في محطات الخط الأخضر لمترو دبي، سيكون الرصيف رقم واحد في تلك المحطات مخصصاً للتوجه إلى محطة اتصالات، فيما يغادر القطار من الرصيف رقم اثنين إلى محطة الخور.

وأشارت الهيئة إلى أن محطات المترو الانتقالية الواقعة على كلا الخطين، وهما محطتا برجمان والاتحاد، فإن القطار على الرصيف رقم واحد سيتجه إلى محطة الراشدية، كما سيتجه القطار من الرصيف رقم اثنين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، فيما سيقصد القطار الموجود على الرصيف رقم ثلاثة محطة اتصالات، وكذلك سيغادر القطار من الرصيف رقم أربعة باتجاه محطة الخور. وأفادت الهيئة، خلال افتتاح مسار مترو 2020 في رأس العام الجاري، بأن تطبيق النظام في محطات المسار الذي اتبع أفضل الممارسات العالمية في أنظمة النقل، سيشمل كل محطات المترو الواقعة على الخطين الأحمر والأخضر، وسيطبق فيها خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك بهدف تسهيل طريقة وصول الركاب إلى مواقع القطارات، في ظل ازدياد عددها نتيجة التوسع الذي تشهده خطوط المترو، وزيادة عدد محطاته.

ويعد مترو دبي من أكثر وسائل النقل الجماعي استخداماً، مقارنة بمختلف الوسائل البرية والبحرية. وأظهرت الإحصاءات المعلن عنها حديثاً أنه ظل الوسيلة المفضلة للركاب، رغم تحديات جائحة كورونا، التي أثرت سلباً في خدمات قطاع المواصلات العامة والنقل الجماعي في كل دول العالم.

113.6 مليون راكب للمترو خلال 2020

أشارت البيانات الإحصائية، الصادرة عن الهيئة، إلى أن إجمالي عدد مستخدمي مترو دبي، بخطَيْه: الأحمر والأخضر، بلغ 113.63 مليون راكب، خلال عام 2020، فيما نقل ترام دبي 3.65 مليون راكب، كما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة 95.41 مليون راكب، ونقلت وسائل النقل البحري 8.05 ملايين راكب، بالإضافة إلى نقل مركبات الأجرة في دبي قرابة 109 ملايين و94 ألف راكب.

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