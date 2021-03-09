المصدر: الامارات اليوم

«محلية»

نوّه متسوقون بجودة المنتجات المحلية المعروضة من الخضراوات والفواكه، مطالبين بتوسيع الأجنحة التي تبيع هذه المنتجات، أو تخصيص منفذ شامل لها في كل منطقة.

تسوّل

شاهد قارئ رجلاً يرتدي بدلة ولا يوحي مظهره الخارجي بأنه فقير، برفقة طفلة بعمر المراهقة وترتدي ثياباً جميلة، وهما يمارسان التسوّل في الشارقة، عبر طرق زجاج السيارات المتوقفة، وطلب المساعدة من أصحابها.

بطاقات

اشتكى سكان في أبوظبي تحوّل نوافذ مركباتهم بمجرد إيقافها إلى واجهات لعرض بطاقات ترويج لمراكز مساج، تحتوي على صور اعتبروها غير لائقة، بالإضافة إلى أنها باتت تُشكل خطراً، لكونها مصدراً محتملاً لنشر فيروس كورونا.

فاتورة

قالت مقيمة في أبوظبي إنها تلقت فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه لشهر فبراير، وتم احتساب قيمة رسوم البلدية مضاعفة، وعندما حاولت الاتصال على شركة «أبوظبي للتوزيع» لمعرفة السبب لم تتمكن من التحدث مع أحد الموظفين، لعدم وجود هذا الاختيار.

صندوق

اقترح ذوو أطفال مصابين بالتوحّد إنشاء صندوق لدعم علاج وتأهيل هؤلاء الأطفال، لأن كلفة الفحص والعلاج والتأهيل تتخطى الـ120 ألف درهم سنوياً، ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على كاهل أسر هؤلاء الأطفال.

«مجيب»

طالب متعاملون مع البنوك بإعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها مراكز خدمة العملاء، إذ تعتمد معظمها على المجيب الآلي، فيتأخر ردّ الموظفين في ظل الاحتياج إلى التواصل مع غلق عدد من الفروع بسبب «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

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