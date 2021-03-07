نسبة الإناث بالقطاع الصحي في الدولة 64%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة أن عدد الشركات المرخصة والمملوكة لنساء في الدولة بلغ 80 ألفاً و25 شركة، وفقاً لإحصاءات عام 2020، كما بلغت نسبة الإناث من إجمالي المشتغلين في الدولة 24%، بينما تمثل النساء ما نسبته 33.7% من إجمالي عدد السكان في الدولة، كما بلغت نسبة الإناث من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي 64%.

وتفصيلاً، كشف المركز في تقرير أصدره، أمس، حول الأرقام الخاصة بالمرأة في الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يوافق اليوم، أن نسبة الإناث من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية بلغت 46%، كما بلغت نسبة النساء الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات49.1% من إجمالي الخريجين، مشيراً إلى أن التشكيل الوزاري في الدولة يتألف من 33 وزيراً، من بينهم تسع نساء، فيما يبلغ

عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي 362 ألفاً و687 امرأة، كما أن نحو 30% من المتعلمين تعليماً عالياً في الدولة من الإناث.

وأوضح المركز أن عدد حاملات شهادة الماجستير بلغ 207 آلاف و630 امرأة، في حين بلغ عدد حاملات شهادة الدكتوراه في الدولة 15 ألفاً و426 امرأة، وبلغت نسبة الخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية 63%، كما بلغت نسبة الإناث من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي 64%، وبلغت نسبة العاملات من إجمالي العاملين في قطاع التعليم 64%، في حين بلغت نسبة الإناث في المهن التخصصية 32.5%، وبلغت نسبتهن من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين 31%، كما بلغت نسبة الإناث في المناصب الإدارية 21.5%

وأكد التقرير على ريادة الإمارات عالمياً في تنافسية التوازن بين الجنسين، حيث تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الإناث في البرلمان، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما تبوأت المرتبة التاسعة عالمياً في الفرص القيادية للنساء، وفقاً لمؤشر التنافسية للمواهب العالمي، الصادر عن معهد انسياد الدولي.

• 80025 شركة مرخصة ومملوكة لنساء في الدولة.

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