64% نسبة الإناث في القطاع الصحي بالدولة

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة أن عدد الشركات المرخصة والمملوكة لنساء في الدولة بلغت 80 ألفاً و25 شركة، وفقاً لإحصاءات عام 2020، كما بلغت نسبة الإناث من إجمالي المشتغلين في الدولة 24%، بينما تمثل النساء ما نسبته 33.7% من إجمالي عدد السكان في الدولة، كما بلغت نسبة الإناث من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي 64%.

وتفصيلاً، كشف المركز في تقرير أصدره، اليوم، حول الأرقام الخاصة بالمرأة في الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس سنوياً، أن نسبة الإناث من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية بلغت 46% كما بلغت نسبة النساء الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات49.1% من اجمالي الخريجين، مشيراً إلى أن التشكيل الوزاري في الدولة يتألف من 33 وزيراً من بينهم تسع نساء، فيما يبلغ عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي 362 ألفاً و687 امرأة، كما أن حوالي 30% من المتعلمين تعليماً عالياً في الدولة من الإناث.

وأوضح المركز أن عدد حاملات شهادة الماجستير بلغ 207 آلاف و630 امرأة، في حين بلغ عدد حاملات شهادة الدكتوراة في الدولة 15 ألفاً و426 امرأة، وبلغت نسبة الخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية 63%، كما بلغت نسبة الإناث من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي 64%، وبلغت نسبة العاملات من إجمالي العاملين في قطاع التعليم 64%، في حين بلغت نسبة الإناث في المهن التخصصية 32.5%، وبلغت نسبتهن من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين 31%، كما بلغت نسبة الإناث في المناصب الإدارية 21.5%.

وأكد التقرير على ريادة الإمارات عالمياً في تنافسية التوازن بين الجنسين، حيث تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الإناث في البرلمان وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما تبوأت المرتبة التاسعة عالمياً في الفرص القيادية للنساء وفقاً لمؤشر التنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد انسياد الدولي، كما تبوأت الإمارات المرتبة 18 عالمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحقيقها 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في تقريرالمرأة وانشطة الاعمال والقانون 2021 الذي يصدره البنك الدولي.

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