«طرق دبي» توقف 11 خطاً لحافلات المدن وخط دبي - الشارقة البحري

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توقف خدمة الحافلات عبر المدن في 11 خطاً حتى إشعار آخر، فيما يستمر تقديم الخدمة في نحو سبعة خطوط، وفقاً للجداول الزمنية المعتادة، كما أعلنت وقف خدمة خط الفيري الذي يربط بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة المربى المائي للنقل البحري في مدينة الشارقة في كلا الاتجاهين.

ووفقاً لموقع الهيئة الإلكتروني، فإن توفير خدمة الحافلات عبر المدن مستمرة بين إمارة دبي وكل من الشارقة وعجمان وحتا، عبر الخطوط: E303 E306، E307، E307A، E400، E411 وE16.

ويصل الخط E16 بين محطة السبخة للحافلات ومحطة حتا للحافلات، كما يربط الخط E303 بين محطة مترو ميدان الاتحاد ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة. ويربط الخط E306 بين محطة الغبيبة للحافلات ومحطة الجبيل للحافلات في مدينة الشارقة، كما يصل الخط E307 محطة ديرة سيتي سنتر للحافلات، ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة، فيما يعمل خط E307A على نقل الركاب بين محطة مترو أبوهيل، ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة. ويصل الخط E400 بين محطة مترو ميدان الاتحاد في دبي ومحطة حافلات عجمان، فيما يربط خط الحافلات E411 بين محطة مترو اتصالات ومحطة عجمان للحافلات.

وأفادت مصادر الهيئة بعمل الخط C01، الذي ينقل الركاب بين عدد من المناطق الحيوية في المدينة، دون توقف وعلى مدار الساعة. وتخدم الحافلات العامة في إمارة دبي 152 منطقة، تغطي نحو 86.8% من مناطق الإمارة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويبلغ عدد الحافلات العامة في أسطول مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، 1727 حافلة، تتوزّع على خمسة أنواع تتضمن الحافلات العادية، والحافلات ذات الطابقين، والحافلات المتوسطة، والحافلات المزدوجة، بالإضافة الى الحافلات الفاخرة. ويصل عدد الخطوط التي تعمل عليها تلك الحافلات 167 خطاً.

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