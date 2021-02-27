بلدية عجمان تدرس نظاماً إلكترونياً لصحة وسلامة المباني

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أكد مدير دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن النعيمي، أن الدائرة تدرس تطبيق نظام إلكتروني لصحة وسلامة المباني في الإمارة، وربط معايير وبرامج الصحة والسلامة العامة للبنايات السكنية والتجارية بمنصة ذكية للمراقبة والتحكم عن بعد، وتحليل المخاطر ذاتياً واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة العامة بأفضل الممارسات المطبقة محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن الدائرة تتولى مراقبة واعتماد مصادر المياه ومركبات نقل المياه لضمان سلامتها، مؤكداً أن الدائرة تطبق معايير الصحة والسلامة العامة في البنايات والمجمعات السكنية والتجارية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتنظم حملات تفتيش ورقابة دورية لضمان التزام أصحاب ومسؤولي العقارات بتطبيق معايير الصحة والسلامة المعتمدة، موضحاً أن إدارة الصحة نفذت 234 زيارة تفتيشية العام الماضي على البنايات السكنية والتجارية للتفتيش على خزانات المياه، وعالجت 46 شكوى خاصة بها.

وتابع النعيمي أن إدارة الصحة تسحب بصفة دورية عينات من خزانات المياه في البنايات للتأكد من صحة وسلامة المياه وصلاحية الخزانات الأرضية والعلوية ومدى نظافتها، وفاعلية برنامج التنظيف والتطهير مع الشركات المعتمدة في تنظيف وتعقيم الخزنات، مشيراً إلى أنه يتم بشكل دوري نشر تعاميم ونشرات توعية، ومتابعة الشكاوى والتحقيق فيها وزيارة الموقع، والتأكد من صحة وسلامة المياه المستخدمة، وسحب العينات اللازمة للتحليل المخبري واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لعلاج أسباب الشكوى.

وقال إن الدائرة تسعى إلى توفير أفضل سبل العيش والسلامة والصحة العامة للسكان من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية والبيئية المعتمدة والشراكة المجتمعية المشتركة مع ملاك ومسؤولي المباني وأفراد المجتمع، وترحب الدائرة بكل الاستفسارات والملاحظات من خلال مركز الاتصال الحكومي الموحد 80070 على مدار الساعة.

شهادة السلامة العامة

أفاد مدير دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن النعيمي، بأن الدائرة تصدر شهادة السلامة العامة للمباني التجارية والسكنية بالإمارة بشكل دوري، والتي تتطلب توافر معايير الصحة والسلامة العامة، منها توفير مصدر مياه صالح للاستخدام، وسلامة شبكات توزيع المياه، وتوفير الصيانة الدورية، وتوفير خزانات معتمدة لتخزين مياه الشرب، وتوفير برنامج تنظيف وتطهير دوري لها بالتعاقد مع شركات معتمدة.

وتابع أن الإدارة تتولى سحب عينات دورية وفقاً لتوزيع المناطق والبنايات، لافتاً إلى أنه تم سحب 301 عينة من الخزانات خلال عام 2020.

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زيارة تفتيشية نفذتها بلدية عجمان على خزانات مياه الشرب.

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