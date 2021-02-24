20 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

شهد اليوم الرابع من معرضَيْ «آيدكس» و«نافدكس» إعلان القوات المسلحة توقيع 24 صفقة، بقيمة مليارين و140 مليون درهم، مع شركات محلية ودولية، ليتجاوز إجمالي صفقات المعرضين، منذ انطلاقتهما، 20 مليار درهم.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 720 مليون درهم، بنسبة 34% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية ملياراً و420 مليون درهم بنسبة 66%، مشيراً إلى أن العقود توزعت على ستّ شركات خارجية، و18 محلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور المتحدثين الرسميين للمعرضين: العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم طيار سارة الحجري.

وقال العميد الذهلي إن أبرز الصفقات الخارجية عقدت مع شركة «Nexter Systems»، لتوفير قطع الغيار للدبابة لوكليرك لسلاح الصيانة العامة بقيمة 92.9 مليون درهم، و«NORCONSULT TELEMATICS» لتقديم خدمات استشارية لمديرية القيادة والسيطرة بقيمة 35.5 مليون درهم، وشركة «Adil Textiles Private Limited»، لشراء شباك التمويه بقيمة 92.6 مليون درهم، و«NORTHSTAR AVIATION» لشراء طائرة من نوع «BELL407 MRH»، وتطوير طائرات من النوع نفسه، لقيادة الطيران المشترك بقيمة 224 مليون درهم، و«JUNGHANS» لشراء فيوز نوع FBM-21، بقيمة 90.5 مليون درهم، والتعاقد مع «DIGITAL GLOBE»، لتجديد عقد استئجار أقمار التصوير الفضائي، وصيانة نظام الاستقبال والتدريب لمركز الاستطلاع الفضائي بقيمة 184.3 مليون درهم.

من جانبها، قالت الحجري إن العقود الخارجية تضمنت التعاقد مع شركة (MP3 International Trading)، لشراء مكملات الذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية بقيمة 41 مليون درهم، وبارج للذخائر لشراء قنابل MK-82، وقنابلMK-81 لصالح القوات الجوية بقيمة 94.8 مليون درهم، وشركة (Abu Dhabi Autonomous System Investments) لشراء نظام طائرات بدون طيار ومنصات الإطلاق ووحدات التحكم الأرضية لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 55.128 مليون درهم.

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