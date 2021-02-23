المصدر: الامارات اليوم

طابور

اشتكى متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، الزحام الشديد على فرع المصرف الوحيد في عجمان، إذ لا يخلو يوم من طابور طويل، الأمر الذي يتفاقم بشكل لافت أيام العطلات وفي بدايات كل شهر، مطالبين بزيادة عدد أجهزة الصرّاف الآلي والإيداع.

«منتج»

اشتكى قارئ عدم تسجيل طلب شراء منتج اشتراه من موقع «أمازون»، على الرغم من خصم سعر المنتج من حساب بطاقته الائتمانية.

صيانة

لاحظ مستأجرون أن الكثير من الملاك والمكاتب العقارية يتنصلون من خدمات الصيانة تدريجياً، وباتوا يلقون بالكثير من الأمور مثل استبدال القطع التالفة في الحمامات والمطابخ أو صيانتها على المستأجرين، خلافاً لما تنص عليه العقود، مطالبين بلديات الدولة والجهات المعنية بتشديد الرقابة عليهم.

قمامة

يلجأ أصحاب مركبات إلى تفريغ سياراتهم من المخلفات والنفايات قبل تحريكها من مواقف المركبات العامة، من دون أي مسؤولية ومراعاة لمعايير النظافة العامة!

حملة

أثنى قراء على الحملة المرورية، التي نفذتها شرطة دبي لحجز المركبات والدرّجات النارية، التي تسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية، لافتين إلى عدم مراعاة بعض السائقين للأصوات القوية التي تصدر من سياراتهم في وقت متأخر ليلاً.

«بنك»

قال متعامل إنه تواصل أكثر من مرة مع أحد البنوك العاملة في السوق المحلية بخصوص طلب لفك رهن السيارة، كي يتسنى له تسجيلها باسمه، مشيراً إلى أنه حصل على معلومات متضاربة من الموظفين بخصوص كيفية تنفيذ هذا الإجراء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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