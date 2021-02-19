«قفل أمني» لحماية قطاع الذهب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وإدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أقفالاً أمنية مُعزّزة لإجراءات الحماية في قطاع الذهب والمجوهرات.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن المجلس التنفيذي بدبي اعتمد توصيات دراسة تتضمّن استحداث منظومة أمنية لحماية قطاع الذهب والمجوهرات تضم مجموعة من الأدوات الأمنية جارٍ العمل على إدراجها للوصول إلى «صفر» جريمة في هذا القطاع. وأضاف أن المنظومة ستسد الثغرات التي يمكن استغلالها من العصابات الإجرامية، إذ توفر استجابة سريعة من دوريات الشرطة، مشيراً إلى إسهام 2721 محلاً تجارياً من قطاع الذهب والمجوهرات في المنظومة. وشرح أنها تتضمن مواصفات خاصة للخزائن والواجهات الزجاجية المخصصة لعرض المقتنيات من الذهب والمجوهرات، وأنظمة حديثة تحدّ من جرائم السطو، إضافة إلى الأقفال الأمنية المعززة. وستركب الأنواع الجديدة من الأقفال خلال 60 يوماً في 900 محل ذهب ومجوهرات.

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