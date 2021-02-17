المصدر: الامارات اليوم

تطبيق

قال متعاملون إنهم يواجهون بطئاً في استجابة الأنظمة في التطبيقات البنكية لدى إجراء المعاملات عبر الإنترنت، إلى جانب أعطال متكررة أثناء التنقل بين الخيارات، مطالبين بتحسين أداء التطبيقات مع كثرة الاعتماد عليها.

ضباب

أحصى سائق ست مخالفات مرورية لعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية خلال سيره على طريق دبي العين وسط الضباب صباحاً، وذلك خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أن السرعات العالية لبعض المركبات مقابل سرعات متدنية للغاية لمركبات تسبب إرباكاً على الطريق.

طريق

لاحظ قارئ في مدينة العين إصرار بعض أصحاب السيارات على الانعطاف الخاطئ، إذ يصعدون بسياراتهم على الممشى المخصص للرياضة وركوب الدراجات الواقع خلف مركز شرطة مريجب من أجل تجاوز المركبات الأخرى، في ظاهرة تهدد سلامة الآخرين.

كمامة

لاحظ زوّار لمراكز طبية في الدولة عدم التزام بعض المراجعين باتباع الإجراءات الصحية الاحترازية، خصوصاً على صعيد ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، مشددين على مسؤولية تلك المراكز عن تطبيق تلك الإجراءات.

رسائل

تمنى عملاء لشركة عجمان للصرف الصحي أن تحذو الشركة حذو الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في إرسال رسائل شكر لعملائها على هواتفهم المتحركة بعد قيامهم بتسديد الفواتير المستحقة عليهم.

مياه

دعا متسوقون الجهات المعنية إلى التدقيق في مدى جودة المياه التي تباع في الأسواق الشعبية المعروفة بتخفيضاتها على مدار العام، وقالوا إن أسعار تلك المياه تتدنى في بعض الحالات إلى مستويات تثير شكوكهم حول جودتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news