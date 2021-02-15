"كهرباء الشارقة" تعلن عن تخفيض وتقسيط قيمة تأمين حسابات الاستهلاك الجديدة بنسبة 50% ‎

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تخفيض وتقسيط قيمة تأمين حسابات الاستهلاك الجديدة للمشروعات السكنية للأفراد والمنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية بمعدل يصل إلى 50% ، وذلك بهدف دعم كافة القطاعات لتجاوز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي اعتمدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لحزمة محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات.

وصرح رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقةسعيد بالجيو السويدي أن المحفزات التي تقدمها حكومة الشارقة لكافة القطاعات تساهم بشكل كبير في التخفيف من الأزمة وتجاوز القطاعات للتحديات التي واجهتها مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مستمرة في تقديم المحفزات خلال الأشهر القادمة وحتى تجاوز الأزمة نهائياً .

وأكد أن قرار تخفيض التأمين يهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة والتيسير على سكان إمارة الشارقة مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز العلاقة مع المتعاملين والتعرف إلى متطلباتهم ولديها العديد من المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تستفيد منها كافة القطاعات مثل مبادرة استشرني قبل أن تبدأ ومبادرة كفاءة الطاقة والكشف عن التسربات .

وأشار إلى أن المحفزات التي قدمتها الهيئة تضمنت فيما يخص حسابات الأفراد تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 50% للفلل والشقق السكنية على الا تقل قيمته عن 1000 درهم وبالنسبة لحسابات المنشآت التجارية والصناعية تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 1000 درهم للتأمينات التي تتراوح بين 2000 حتى 5000 درهم وتخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة التي تتراوح بين 5001 إلى 10000 بمعدل 2000 درهم وتخفيض التأمين الذي يزيد عن 10001 درهم بمعدل 3000 درهم أما فيما يخص التأمينات التي يتم احتساب التأمين طبقاً لمساحة المنشأة يتم حساب التامين حسب مساحة المنشأة * 50 درهم وبالنسبة للمنشآت التي يتم احتساب التأمين حسب الحمولة يتم احتساب التأمين بالحمولة K.w * 250 درهما .

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