"الداخلية" تحذر السائقين من خطر هذه المخالفة على الطرق

المصدر: ​أحمد عابد – أبوظبي

حذرت وزارة الداخلية السائقين من خطورة الانحراف المفاجئ، إذ يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن عقوبة مخالفة الانحراف المفاجئ بالمركبة، وفقاً لقانون السير والمرور، يلزم السائق دفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية تضاف إلى سجله

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لعام 2021؛ تحت شعار " الانحراف المفاجئ " ومخاطره على حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولا إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021 وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وتجسد الحملة إستراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق وضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، خاصة أن الانحراف المفاجئ للمركبات يمثل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق إذا ارتبط بالسرعة العالية، وأنه أحد المسببات الرئيسة لوقوع العديد من الحوادث التي نتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، إن الحوادث المرورية تسبب آثار ضارة تؤدي إلى الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات.

وذكر أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، لتوحيد ودعم الجهود المحلية باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بتحقيق الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن اختيار شعار حملة " الانحراف المفاجئ " كونه يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية على مستوى الدولة، ويشكل خطراً كبيراً وحقيقياً لا يدركه الكثير من السائقين ومستخدمي الطريق، لاسيما إذا ما كان مصحوباً بالسرعة الزائدة التي تفقد السائق السيطرة على مركبته، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطرة وكذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز السلامة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، ورفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين.

وذكر أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور المتخصصين، للرد على أي استفسارات من قبل الجمهور بشأن الحملة وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن التزام بالقانون يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين

وأوضح أن مخالفة الانحراف المفاجئ قد بيّنها قانون السير والمرور الاتحادي من خلال المواد 29، 31، 44، 83، 86، التي تتمثل بالانحراف المفاجئ بالمركبة، والتجاوز بصورة خاطئة، والتجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز، وعدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة، إلى جانب عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الأمامي.

وذكر أن الانحراف المفاجئ بالمركبة، وفقاً لقانون السير والمرور، يلزم السائق دفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية تضاف إلى سجله ، وأن مخالفة التجاوز بصورة خاطئة توجب على قائد المركبة دفع مخالفة مرورية قدرها 600 درهم وست نقاط مرورية، وأن التجاوز من مكان ممنوع فيه التجاوز يوجب على السائق دفع غرامة مالية قدرها 600 درهم، أما عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي فإنه يلزم السائق بدفع غرامة مالية قدرها 400 درهم.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقوانين المرور، ومراعاة حقوق الآخرين، كما يتعين على مستخدمي الطريق أن يدركوا المسؤولية القانونية والمجتمعية التي تقع على عواتقهم اتجاه الشارع، وأن يسهموا بشكل فاعل في إنجاح برامج التوعية المرورية التي تطلقها بشكل مستمر، لبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطرق، وخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news