"آيدكس" 2021 ينطلق 21 فبراير في أبوظبي وسط تدابير احترازية ووقائية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض عمليات البناء والتحضير لمنصات العروض الداخلية والخارجية، ومنطقة العروض الحية الخاصة بمعرضي آيدكس ونافدكس 2021، واللذان يعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير الجاري.

وقامت شركة ابوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بتنظيم جولة لممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي لاطلاعهم على آخر التحضيرات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الخاصة بإطلاق هذه الفعاليات الحيوية، والتي تنظم من قبل أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، (أدنيك) حميد مطر الظاهري، "إن الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات أيدكس ونافدكس، يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها المعرضان في عامهما السابع والعشرين، ومدى الاهتمام الدولي بمثل هذه الفعاليات الحيوية، إضافة للمستوى المتطور الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد المحلي".

وبين الظاهري أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قد قامت بالتعاون مع كوكبة من المؤسسات الوطنية، لتجهيز وإعداد جميع مرافقها والبنى التحتية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض وفق أعلى المعايير العالمية، كما قامت بتطوير البرتوكولات الخاصة بسلامة وصحة كافة المشاركين في فعاليات المعرضين، وفق ضوابط وإجراءات الهيئات الصحية المحلية والعالمية، وذلك لتلبية وتجاوز تطلعات كافة المشاركين وإخراج هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه كشف المدير التنفيذي لشركة "كابيتال للفعاليات"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) سعيد بن خادم المنصوري، عن اكتمال النصاب الخاص بحجوزات مساحات العروض الخارجية والداخلية لمعرضي أيدكس ونافدكس، والتي ستشهد مشاركة وفود رسمية من عدد كبير من دول العالم بالإضافة لصناع القرار والمتخصصين في هذه القطاعات الحيوية.

وقام فريق أدنيك باطلاع ممثلي وسائل الإعلام على تقدم عملية البناء والتحضير لمنصات العروض الداخلية والخارجية في المركز، حيث اطلعوا على عمليات التحضير لمنطقة العروض الحية الخارجية، والتي تقع قبالة المنصة الكبرى، والتي ستشهد عدد من العروض اليومية للمعدات والآليات الدفاعية من قبل الشركات المحلية والدولية، وذلك عبر مسارات مجهزة وعقبات اصطناعية تظهر إمكانية هذه الآليات وقدراتها على التعامل مع تحديات والتضاريس الجغرافية المختلفة.

كما اطلع ممثلو وسائل الإعلام على سير عمليات البناء في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقاموا بجولة على عدد من الأجنحة الدولية والمحلية، وعلى رأسها الجناح الإماراتي، الذي تشارك فيه عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وعلى رأسها جناح مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" وجناح شركة "إيدج"، والذي يضم تحت مظلته طيف واسع من الشركات المتخصصة.

وتضمنت الجولة الإعلامية زيارة منطقة العروض الخاصة بمعرض نافدكس 2021، والواقع على مارينا أدنيك المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تتضمن خيمة مخصصة لمناطق العروض الداخلية للشركات المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية البحرية، بالإضافة إلى منطقة الرصيف البحري التي ستستضيف عدد من القطع البحرية الدفاعية من عدد من دول العالم، وذلك بالتزامن مع منطقة العروض التي ستخصص في ميناء زايد في أبوظبي.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) أحمد العبيدلي، أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" تولي اهتماماً خاصاً بمعايير صحة وسلامة العارضين والمشاركين والزوار، وتعتبرها أولوية قصوى لديها. وفي هذا الإطار، تتعاون "أدنيك" مع جميع الجهات المعنية لضمان سلامة زوار معرضي "آيدكس 2021" و"نافدكس 2021" خلال فترة إقامتهم بأبوظبي".

وبين العبيدلي أن أدنيك قامت بوضع بروتوكولات صارمة توضح التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بالحفاظ على صحة المشاركين في فعاليات المعرضين، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئات الصحية والرقابية ذات العلاقة داخل وخارج الدولة.

ووفق هذه الإجراءات تبدأ رحلة الزائر أو المشارك في فعاليات المعرضين قبل وصوله لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، سواء للمشاركين من داخل أو خارج الدولة، حيث يتوجب على جميع الزوار والعارضين والوفود التسجيل للحصول على تصاريح الدخول الخاصة بهم، حيث لن يسمح لأي شخص لم يقم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعرضين بالدخول، وكجزء من الإجراءات الاحترازية يتوجب على الجميع طباعة التصاريح الخاصة بهم بأنفسهم واصطحابها إلى مقر الحدث.

كما تتضمن الإجراءات الاستباقية قبل الوصول لموقع الحدث، إجراء فحص كوفيد-19 (بي سي آر) لجميع المشاركين المحليين والدوليين وذلك قبل 48 ساعة من موعد زيارتهم، ويتوجب على جميع المشاركين إبراز نتيجة فحص سلبية على البوابات الأمنية حتى يتسنى لهم الدخول إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

إلى ذلك، سيتم إجراء الفحوصات الخاصة بالكوفيد–19 (البي سي آر) لجميع المشاركين الدوليين في مطارات الدولة حال وصولهم، وذلك بعد إبرازهم لتصريح التسجيل في معرضي آيدكس ونافدكس، كما تم تحديد 17 فندق محيط بمركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستضافة الزوار الدوليين للحدث، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، حيث تم تجهيز هذه الفنادق بمراكز فحص (البي سي آر) بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، كما تم توفير خدمة الحافلات المكوكية من وإلى هذه الفنادق.

وتضمنت قائمة التدابير الاحترازية لأدنيك، تحديد عدد الزوار والعارضين الذي يتواجدون في ذات الوقت في المعرضين، حيث يتوجب على جميع الزوار تحديد وقت محدد للزيارة في كل يوم عند قيامهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، كما تم تحديد أعداد العارضين المتواجدين في كل جناح، وتم توزيعهم على فترات زمنية مختلفة خلال موعد انعقاد الحدث.

كما تم تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج في موقع الحدث، والقيام بتجهيز هذه البوابات بالماسحات الحرارية، وفرق العمل المدربة على التعامل مع الزوار وفق الاشتراطات الصحية، كما قامت الشركة بتحديد مسارات باتجاه واحد فقط في قاعات المركز، مع التطبيق الصارم لمعايير التباعد الجسدي ابتداءً من وصول العارض أو الزائر إلى المركز حتى مغادرته، إلى جانب ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء الزيارة، وحرصت أدنيك على وضع اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالإضافة إلى الملصقات الخاصة بتعليمات الصحة والسلامة عبر جميع مرافقها، بالإضافة لتوفير أجهزة التعقيم اليدوية للمشاركين بشكل مكثف.

وعرضت أدنيك آليات التعقيم والإجراءات المتبعة في مراكزها لضمان سلامة أمن وصحة المشاركين وذلك عبر طيف واسع من الأجهزة والفرق الفنية، حيث تقوم عدد من الروبوتات الذكية بالقيام بعمليات التنظيف للأرضيات والقاعات وبشكل متواصل خلال الحدث ومن دون أي تدخل بشري، كما تخضع كافة المرافق لعمليات التعقيم والتطهير المستمرة باستخدام أجهزة الرذاذ، كما يجري تعقيم المرافق الأكثر عرضة للمس، كالمصاعد وأجهزة الصراف الآلي ومقابض الأبواب باستمرار على مدار اليوم.

وكشفت أدنيك عن تجهيز عدد من العيادات المتخصصة والمرافق الطبية مع طاقم صحي كامل لضمان صحة وسلامة المشاركين، وذلك بالتنسيق الكامل والمباشر مع الجهات الصحية في إمارة أبوظبي، والتي ستعمل على مدار اليوم خلال فترة انعقاد المعرضين.

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