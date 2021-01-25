المصدر: الإمارات اليوم

رؤية

اشتكى سائقون حجب الرؤية عند بعض مخارج الطرق في مدينة أبوظبي، بسبب نمو النباتات على الأرصفة، إذ أكدوا أنه بالرغم من جمالية الحدائق المزروعة على حواف الطرق، إلا أن بعضها يعيق رؤيتهم للمركبات القادمة عند بعض المخارج، ما قد يتسبب في حوادث مرورية.

مياه

طالب سائقون في العديد من المناطق بتشديد الرقابة على عمال ري الحدائق الموجودة في جزر الطرق، خصوصاً خلال الليل، إذ تهدر كميات كبيرة من المياه على الطرق، بسبب إهمال إغلاقها في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يتسبب في انزلاق المركبات وحوادث جسيمة.

عمولة

اشتكى مستأجرون قيام شركات عقارية بفرض عمولة تصل إلى 2000 درهم، لتأجير الوحدات السكنية المتاحة لديهم، فضلاً عن رسوم التأمين التي تصل إلى 5000 درهم، متسائلين عن قانونية هذه الإجراءات، خصوصاً أنهم يتعاقدون مع المالك مباشرة من دون وسيط.

تواصل

يواجه عملاء بعض البنوك وشركات الاتصال، مشكلة التواصل عند التعامل مع الخدمة الصوتية الآلية، إذ لا يتم فهم مشكلة العميل بشكل دقيق، ما يهدر الوقت دون فائدة، حتى يتم إيصاله بموظف خدمة العملاء، مطالبين بمراجعة هذه الخدمة حتى تحقق أهدافها بشكل أفضل.

«كورونا»

نوّه زبائن باستمرار التزام المطاعم في الدولة بقياس حرارة روادها قبل الدخول، في ظل إهمال البعض تطبيق هذا الإجراء للحد من انتشار فيروس «كورونا»، خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بتشديد العقوبة على المخالفين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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