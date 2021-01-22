10 من أقارب الدرجة الأولى حداً أقصى لحضور الأعراس في دبي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى، ولعدد 10 أشخاص فقط، سواء في الفنادق أو المنازل، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل.

كما قررت إلزام المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من مترين إلى ثلاثة أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم، و4 لمقاهي الشيشة.

وقالت إن القرار يأتي بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، داعية أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزوار، وكذلك مؤسسات القطاعين، الحكومي والخاص، إلى الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كوفيد-19».

وشددت على ضرورة التزام زوار المراكز والمطاعم والمحلات التجارية والأماكن المغلقة بالتطبيق الدقيق للتدابير الاحترازية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مضيفة أنه لن يكون هناك تساهل في تنفيذ القانون وفرض الغرامات المالية على مخالفي التدابير والإجراءات والتعليمات المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تشمل تغريم كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، علاوة على تغريم الأماكن التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية، بما في ذلك المطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق.

وأشارت اللجنة الى أنها لن تسمح بأي مخالفات من شأنها أن تحدث تراجعاً في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، عبر تجاهل جهود آلاف الأبطال في خطوط الدفاع الأولى من مواطنين ومقيمين، ومئات المتطوعين من مختلف الجنسيات، مؤكدة أهمية دعم المجتمع وتعاون أفراده في تقليص عدد الإصابات، والتصدي لهذه الأزمة العالمية.

وشددت على أن التراخي في تطبيق التدابير الاحترازية من الأفراد أو المؤسسات يعرضهم لغرامات مالية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين واستخدام الكمامات في الأوقات كافة خارج المنزل، لاسيما في الأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق والمطاعم، حرصاً على سلامة الجميع.

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