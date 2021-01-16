المصدر: الامارات اليوم

مجيب

اتصل قارئ برقم خدمة العملاء الخاص ببنك أبوظبي الأول ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يرد المجيب الإلكتروني، ولم يستطع التعامل معه، وكان في نهاية كل اتصال يتم تحويله إلى أحد موظفي خدمة العملاء، ويبقى منتظراً نحو 10 دقائق في كل مرة، دون أن يرد عليه أحد.

خدمات

أفاد قراء يسلكون طريق خورفكان عبر شارع الإمارات، ومنه إلى طريق خورفكان الجديد، بأن الطريق تنقصه الخدمات، إذ لم يقابلوا أي محطة بترول في رحلة الذهاب التي تستغرق ما يقرب من الساعة ونصف الساعة، والأمر نفسه في رحلة الإياب.

شكوى

تقدمت قارئة بشكوى لخدمة «حماية المستهلك» في اقتصادية دبي، ضد عيادة أسنان، على خلفية مطالبتها بمبالغ كبيرة اعتبرتها مبالغاً فيها، وقد وصلتها رسالة تفيد بإغلاق الشكوى، لكن من دون تلقيها أي متابعة لشكواها.

استثمار

يتلقى أحد القراء اتصالات أسبوعياً، من موظف بإحدى شركات الاستثمار، مستخدماً أرقاماً متعددة، تدعوه إلى الاستثمار في الذهب، على الرغم من رفضه الأمر أكثر من مرة، وعندما سأل الموظف عن الطريقة التي حصل بها على رقم هاتفه، قيل له من صديق في البنك الذي يتعامل معه.

تجمعات

لاحظ قارئ وجود تجمعات شبابية بشكل يومي قرب سكنه بعجمان، من دون مراعاة للتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على هؤلاء، خصوصاً مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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