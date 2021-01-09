انتقال «الهوية» في أم القيوين إلى مبنى جديد

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية انتقال مركز سعادة المتعاملين لخدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، إلى منطقة الرملة «2»، بعد استيفاء إنجاز المبنى، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية لبدء استقبال المتعاملين، وتقديم جميع خدمات الهيئة المتعلقة بالهوية والجنسية وجوازات السفر وخدمات الإقامة وشؤون الأجانب، بدءاً من الأحد المقبل.

وأعلنت الهيئة عن انتقال مركز سعادة المتعاملين، من فرعه السابق في مركز شرطة فلج المعلا، إلى «مركز الخدمات الحكومية»، حيث سيقدم المركز من مقره الجديد بفلج المعلا خدمات أذونات الدخول والإقامة بأنواعها. وأوضحت الهيئة أن الانتقال إلى المقار الجديدة، جاء تعزيزاً لمسيرة التطوير الحكومي، التي تتناول مختلف جوانب رحلة المتعاملين لتحقيق سعادتهم.

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