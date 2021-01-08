حاكم الشارقة يتفقد منتزهي كشيشة وشغرافة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، منتزهي كشيشة وشغرافة، الواقعين في منطقة الرحمانية بالشارقة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح من رئيس دائرة الأشغال العامة، المهندس علي بن شاهين السويدي، حول مرافق المشروعات، وما تحويه من خدمات تعليمية وترفيهية واجتماعية ورياضية تخدم أهالي المنطقة.

واستهل سموه زيارته بتفقد مشروع منتزه كشيشة للعائلات، مطلعاً على مرافق المشروع، التي تضم: المنتدى الثقافي، والمنتدى الاجتماعي، وملاعب خارجية، ومنطقة أجهزة اللياقة البدنية الخارجية، وبحيرة، ومضماراً للجري، ومناطق للألعاب والتزلج اللوحي، ومسرحاً للأطفال، فضلاً عن 55 جلسة خارجية مخصصة للزوار ومرتادي الحديقة.

كما زار سموه منتزه شغرافة، المخصص للسيدات، متفقداً ما يضمه من مرافق وأقسام. وتضم الحديقة 41 جلسة خارجية، وثلاثة ملاعب، ومنتدى اجتماعياً وثقافياً، ومناطق للألعاب، ومسرحاً، ومضماراً للجري، ومناطق لأجهزة اللياقة البدنية.

وأبدى صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من الملاحظات، موجهاً القائمين على المشروعات بإجراء عدد من التعديلات والتجهيزات، لتوفير مزيد من الراحة للزوار. وبلغت مساحة كل من منتزهي كشيشة وشغرافة 147 ألفاً و700 متر مربع، بأربعة مداخل، ورفد كل منها بالعديد من الأشجار البيئية المحلية، التي أضفت جماليات على المكان.

وفي إطار سعي دائرة الأشغال العامة لتوفير أفضل التسهيلات والخدمات، رُصف 416 موقفاً لكل حديقة.

رافق سموه خلال الزيارة قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان جاسم السركال، وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع.

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