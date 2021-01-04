المصدر: الإمارات اليوم

رسوم

اشتكى أولياء أمور طلبة بمدارس في الشارقة إصرارها على عدم تخفيض الرسوم الدراسية، على الرغم من عدم انتظام التلاميذ في الصفوف، وتلقيهم الدراسة عن بعد معظم أيام الفصل الدراسي الأول.

نتائج

اشتكى ولي أمر طالبة بالصف الـ12 نتيجة ابنته في الفصل الدراسي الأول، معتبراً أنها لا تعبّر عن مستواها الدراسي الحقيقي، إذ جاءت النتيجة متدنية جداً، على الرغم من أن الطالبة تعد من الأوائل على المدرسة.

إجراءات

نوّه أولياء أمور طلبة بإجراءات وزارة التربية والتعليم، لاعتماد نظام الدراسة عن بُعد، خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني، حفاظاً على الطلبة في ظل جائحة «كورونا»، وما يشهده العالم من تسارع في انتشار الموجة الثانية منها.

إعلانات

اقترح قارئ تخصيص جدران ومساحات في الأماكن العامة، لنشر الإعلانات الصغيرة، لمعالجة التشوهات التي تتسبب فيها الإعلانات حالياً على أعمدة الإضاءة في الشوارع وعلى محطات الحافلات.

مطبات

اشتكى سائقون عدم وضوح المطبات على طريق عجمان الدائري الموازي لإمارة الشارقة، وقالوا إن الطلاء أصبح غير واضح، ما يخفي المطبات التي تسبّب أضراراً للسيارات.

مياه

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على أسعار عبوات المياه التي تبيعها البقالات، خصوصاً عند شراء صناديق منها، حيث تباع بأسعار تصل إلى ضعف سعرها عند شرائها من مراكز البيع الكبيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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