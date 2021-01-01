إسعاف دبي تعاملت مع 493 بلاغا ليلة رأس السنة

أظهر تقرير لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف صدر صباح اليوم ، أن المؤسسة تلقت 493 بلاغاً وتعاملت مع 542 مريضا ضمن تلك البلاغات واشتملت على إصابات وحالات مرضية خلال ساعات ليلة رأس السنة خلال الفترة الزمنية من الثانية ظهر يوم 31 ديسمبر وحتى السادسة من صباح اول أيام العام الجديد

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة سعادة خليفة بن دراي إن البلاغات تنوعت ما بين حالات بسيطة، وأخرى متوسطة، لافتاً الى ان الحالات البليغة كانت قليلة وقد نقلت للمستشفات القريبة من أماكن الاحتفال ، في حين تم علاج حالات أخرى في موقع البلاغ.

وذكر الدراي ان عدد الحالات البليغة بلغ 25 حالة بنسبة أقل من 5% من مجموع الحالات و عدد الحالات المتوسطة 114 حالة وعدد الحالات البسيطة 321 حالة لافتا الى ان عدد الحالات التي نتجت عن حوادث بلغ 35 حالة وعدد الحالات التي نقلت الى المستشفيات بلغ 138 حالة والحالات التي عولجت في الموقع 219 حالة.

وتنوعت تلك الحالات بين حالات مرضيه عامة و الشعور بالدوار و الصداع و الشعور بالألم و الغثيان و إصابات أخرى.

وأوضح أن من بين مجموع البلاغات كان 68 بلاغا من منطقة برج خليفة ودبي مول و 132 من ديرة و 105 من بر دبي و 92 من جبل علي و 12 من المناطق الخارجية في حين بلغ عدد الحالات الملغاة 80 حالة و الحالات التي رفضت العلاج 65 حالة .

و قال ان 122 نقطة اسعاف منتشرة في انحاء مدينة دبي وطرقها الخارجية ومواقع التجمعات، تعاملت مع البلاغات كما شارك 685 من الكوادر الإسعافية بينهم أطباء وفنيو طب طارئ ومسعفون على درجة عالية من الكفاءة

وأشار بن دراي انه بالإضافة الى النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع انحاء دبي عملت المؤسسة على توزيع 78 نقطة إسعافية إضافية بناءً على التوزيع الجغرافي للفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات والأماكن القريبة منها و المناطق الحيوية وتنوعت اعمال المسعفين بين مترجلين في دبي مول ومنطقة برج خليفة أو داخل المركبات او على الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.

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