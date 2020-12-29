«رافد» يستقبل 820 بلاغ حادث بسيط في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف مدير وحدة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات في الشارقة عبدالرحمن بن كنون الشامسي، أن متوسط عدد البلاغات الشهري للحوادث البسيطة المقدمة عبر التطبيق الذكي الخاص بـ«رافد» منذ بداية العام وصلت إلى 820 بلاغاً يتم تنفيذها عبر التطبيق بشكل كامل، منذ استلام البلاغ حتى إصدار التقرير الخاص بالحادث، وذلك بسبب تسهيل التطبيق على المشتركين بالحادث استخراج تقرير الحادث، والوصول لشركات التأمين بشكل سريع لإصلاح الأعطال التي سببها الحادث.

وأشار إلى وصول أعداد مستخدمي الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال تطبيقها الذكي إلى 34 ألفاً و500 مستخدم منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن التطبيق الذكي يحتوي على مهام متعددة يستفيد منها جميع المتعاملين الذين قاموا بتحميله.

وتابع أن الاتفاقية التي وقعتها «رافد» مع شرطة الشارقة تتضمن تخطيط الحوادث البسيطة، لافتاً إلى أن «رافد» لديها 55 مركبة ودراجة تعمل على تخطيط الحوادث البسيطة بمختلف مناطق الإمارة منها 10 مركبات هجينة كهربائية متطورة.

وبين أن الإقبال على التطبيق الذكي الذي تتيحه «رافد» أمام المتعاملين لتخطيط الحوادث وغيره من الخدمات الإلكترونية، سجل زيادة ملحوظة خلال العام الجاري 2020، وذلك بسبب سرعة استجابة دوريات «رافد» للبلاغات.

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