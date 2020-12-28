لجنة تأمين الفعاليات تستعرض الخطة الشاملة لاحتفالات رأس السنة في دبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ترأّس العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، الاجتماع الختامي للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، مستعرضاً التسلسل الزمني لفعاليات رأس السنة في الإمارة، وجاهزية شرطة دبي لتنفيذ الخطة الشاملة والمعتمدة مع شركائها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من أكثر من 40 جهة من دوائر ومؤسسات حكومية في دبي، وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد العميد سيف المزروعي أن شرطة دبي سخّرت كافة إمكانيتها البشرية والفنية والتقنيات الحديثة وتجهيزاتها لدعم لجنة تأمين الفعاليات ووضعتها تحت تصرفها، وذلك لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للجمهور، وإنجاح حدث مهم يستقطب أنظار العالم كل عام، وضمان إنجازه على النحو الأمثل من خلال تطبيق الخطة الموضوعة بصورة صحيحة.

وكشف العميد المزروعي أن شرطة دبي وفّرت، وبالتنسيق مع شركائها، أكثر من 4 آلاف من أفراد الشرطة وما يزيد على 2000 دورية من الفرق التخصصية والمرورية، وأكثر من 1000 متطوع، و2000 من عناصر الأمن الخاص، وذلك لخدمة الزوار وتوجيههم وتوفير المعلومات والبيانات والرد على استفساراتهم من خلال أكثر من 200 نقطة خدمات مختلفة تم تخصيصها لخدمة الجمهور في 23 موقعاً تشمل فعاليات الاحتفال برأس السنة في دبي.

وأضاف العميد المزروعي، أن الطبيعة الاستثنائية لهذه السنة، تزيد من أهمية التزام الجميع من كافة القطاعات من الفرق الميدانية بالعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الخطة المعتمدة لتأمين الفعالية بصورة تليق بسمعة دبي وتاريخها الكبير في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، مؤكداً أن اللجنة أعدت خطة شاملة تضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية والتوافد البشري وإدارة التجمعات أثناء احتفالات السنة الجديدة، مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وفقاً للبروتوكولات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، و"مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا".

ودعا العميد سيف المزروعي الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحام، كما دعا إلى التواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة عبر الرقم 999 وللبلاغات غير الطارئة على الرقم 901 أو التوجه لأقرب موقع يتواجد فيه أفراد الشرطة في حال الحاجة للمساعدة، مضيفاً أنه سيتم توفير عدد من الخيام وسط مدينة دبي لتقديم خدمات متنوعة للجمهور بما في ذلك المفقودات والإسعافات الأولية والدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين وتقديم العون لهم والمساعدة في إرشاد الزوار، حيث يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الخدمات المقدمة ومتابعة كل الإرشادات عبر "الهاشتاغ" #رأس_السنة_في_دبي.

وناشد رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة الجمهور الكريم التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وترك المسافات الآمنة في مواقع الفعاليات، وارتداء الكمامات، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن، لافتاً إلى إمكانية اطلاع أفراد الجمهور على تعليمات والإرشادات الخاصة بالاحتفالات وكيفية الوصول إلى مواقع الفعاليات بسلاسة وسهولة عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية وتطبيق لجنة تأمين الفعاليات وعبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن شرطة دبي وعبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن خلال مشروع "عيون" تقوم باستشعار درجات حرارة الجمهور عن بُعد أثناء حركتهم، منوهاً إلى أنه تم استخدام مشروع عيون في البداية للكشف عن الأشخاص المطلوبين من خلال التعرف على الوجه وتحليل السلوك، ولكن بسبب انتشار الفيروس تم تحديث نظام الكاميرات لاكتشاف درجة حرارة الأشخاص الذين يتنقلون عبر الأماكن المختلفة وربطها بغرفة العمليات، ما سيدعم جهود اللجنة للحفاظ على أمن وسلامة وصحة الجمهور، متمنيا للجميع السعادة والفرحة وقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بمشاهدة الفعاليات الرائعة والمذهلة التي تتميز بها دبي كل عام.

من جهتهم خلال الاجتماع، قدّم عدد من الشركاء الممثلين في اللجنة ومنهم: هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ونخيل، ومجموعة الفطيم، عروضاً توضح كيفية تنفيذ خططهم الخاصة ضمن الخطة الشاملة للجنة، بما يحقق أعلى مستويات تكامل الأدوار وتضافر الجهود من أجل خروج الحدث في صورته المشرفة التي تراعي التدابير الوقائية وتكفل للجميع أعلى مستويات السلامة.

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