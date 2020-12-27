أكواد للضيوف شرط الدخول إلى وسط دبي خلال احتفالات رأس السنة

المصدر: محمد فودة - دبي

سواء كنتم تخططون لقضاء احتفال ليلة رأس السنة 2021 في فندق أو مطعم أو في منطقة المشاهدة العائلية، بمنطقة برج خليفة في دبي، يجب على جميع الضيوف التسجيل عبر تطبيق U من شركة إعمار، ومن ثم يحصل كل ضيف على رمز استجابة سريعة سيكون مطلوباً إظهاره للوصول إلى وسط مدينة دبي في ليلة رأس السنة وهناك ستة ألوان مختلفة لهذه الرموز تدل على الفئات المختلفة للحاضرين، إذ يحصل نزلاء الفنادق على رمز استجابة سريع باللون الذهبي، بينما يحصل زوار المطاعم على رمز باللون الأزرق الفاتح، وتم تخصيص اللون الأحمر الداكن لضيوف دبي أوبرا، واللون الأسود للمنطقة العامة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

الدخول العام - بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

سيكون مطلوباً من جميع الضيوف ارتداء الكمامات الواقية في جميع مناطق المشاهدة مع توفير معقمات اليدين عند كل بوابة، وستبادر إعمار قبل يوم واحد من الحدث إلى إجراء عملية تعقيم كاملة لوسط مدينة دبي، بالإضافة إلى تركيب لافتات واضحة في جميع أنحاء المنطقة لتوجيه الأشخاص إلى البوابات والمناطق الصحيحة، وسيبقى دبي مول مفتوحاً أمام المتسوقين، في حين سيتم إغلاق مداخل المناطق المخصصة للمشاهدة.

وتوفر مناطق المشاهدة العائلية في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد إطلالات خلابة على برج خليفة، وسيتم تقسيم البوليفارد إلى 14 منطقة لضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، كما سيقوم مسؤولو السلامة في احتفال ليلة رأس السنة 2021 بإرشاد الزوار وتوجيههم للالتزام بتدابير السلامة لضمان استمتاعهم بالحفل بأعلى درجات الأمان الممكنة، وتُرحب المناطق بالضيوف اعتباراً من الساعة 3 ظهراً ليلة رأس السنة.

وسيتم تخصيص منطقة وبوابة دخول محددة لمن يقومون بالحجز لمشاهدة العرض المجاني، لكن عليهم تأكيد حجزهم قبل 48 ساعة من بدء العرض، في حين سيتم إتاحة الأماكن التي لا يتم تأكيد حجزها مجدداً، ويستطيع الضيوف استخدام رمز الاستجابة السريعة مرة واحدة فقط، لذا فإنه وعند مغادرة البوليفارد لن يُسمح لهم بالدخول مجدداً.

سكان منطقة وسط مدينة دبي

بالنسبة لسكان منطقة وسط مدينة دبي الراغبين في حضور الاحتفال، فيمكنهم التسجيل مسبقاً عبر تطبيق U من إعمار، كما أنهم سيحظون باستخدام غير محدود لرمز الاستجابة السريعة.

المطاعم والفنادق

يمكن للزوار الراغبين بمشاهدة العرض أثناء الاستمتاع بأطباق شهية في أحد مطاعم أو فنادق وسط مدينة دبي، الحجز لذلك عبر تطبيق U من إعمار، أمّا من لديهم حجوزات فعلياً، فعليهم تسجيلها عبر التطبيق أيضاً.

برج بارك

سيتم تخصيص منطقة "برج بارك" في وسط مدينة دبي لقاطني برج خليفة وضيوف فندق أرماني، وعلى الراغبين منهم بالحضور التسجيل عبر تطبيق U من إعمار.

مشاهدة الاحتفالات عبر الإنترنت

تتيح إعمار للأشخاص غير القادرين على حضور الاحتفالات في وسط مدينة دبي فرصة مشاهدتها عبر البث الحي من الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي عبر الموقع الإلكتروني: mydubainewyear.com. علاوةً على ذلك، تتعاون إعمار مع منصة "زووم" لاستضافة احتفالاتها ليلة رأس السنة مباشرةً من وسط مدينة دبي عبر مكالمة فيديو عالمية على المنصة. وسيستقطب الاحتفال 50,000 شخصاً من جميع أنحاء العالم ليستمتعوا ويستقبلوا العام الجديد مع أول احتفال ليلة رأس سنة منقول على منصة "زووم".

وإضافةً إلى ذلك يمكن للجميع مشاركة أمانيهم خلال العام الجديد لعرضها على واجهة أطول مبنى في العالم، عبر إرسال رسالة إلى حسابات برج خليفة على منصات تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام، باستخدام الوسم #BurjWishes2021. ويتعين ألا تتجاوز الرسالة 35 خانةً.

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