المصدر: الإمارات اليوم

«سكوتر»

اشتكى سكان في منطقة نخلة جميرا، سائقين ومشاة، استخدام الـ«سكوتر» في طرق الخدمة الداخلية، التي تعاني أصلاً مشكلة عدم وجود أرصفة للمشاة، ما يضطرهم الى السير بجانب المركبات، مطالبين بالرقابة على مستخدمي هذه الوسيلة للحد من الاستخدام الخاطئ لها.

تنزيلات

لاحظ متسوّقون أن بعض المحال التجارية التي عرضت منتجات بأسعار مخفضة في مواسم التنزيلات، عادت وعرضتها بالأسعار ذاتها بعد التنزيلات، مطالبين أصحاب المتاجر بالشفافية والصدقية عند إعلانها التنزيلات.

بطاقات

قالت إدارة «القرية العالمية»، رداً على مطالبة زوّار يحملون بطاقات دخول وأخرى للمواقف من الموسم الماضي، بتفعيل تلك البطاقات في الموسم الحالي، إن القرية أعلنت مسبقاً عن تمديد صلاحية جميع تذاكر الدخول والبطاقات المتنوعة، التي تم شراؤها خلال الموسم الـ24، التي لم يتم استخدامها في ذلك الوقت، لمدة شهر من الموسم الـ25 الحالي، وأضافت: «وقد استمتع ضيوفنا بهذا العرض، الذي استمر لغاية 25 نوفمبر الماضي».

قروض

اعتبر قرّاء الرسائل التي تصلهم من بعض البنوك، وتتضمن عروضاً بقروض سخية، وسيلة غير شفافة لاصطياد الزبائن عبر إغرائهم بالمبالغ الكبيرة، ما يجعل البعض يتورط في قروض ليست مُلّحة، أو يعرف أنه قد لا يكون قادراً على الإيفاء بها لاحقاً.

إطارات

أبدى قراء تشككهم في جودة بعض الإطارات المعروضة للبيع في المحال التي تنتشر في المناطق الصناعية، مشيرين إلى أن تلك الإطارات تحمل أسماء تجارية عالمية، لكنها تباع بأسعار متفاوتة بين متجر وآخر، ما قد يشير إلى كون بعضها غير أصلي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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