محمد بن راشد يوجّه بإطلاق اسم «كايت بيتش» على شارعَي «السفار» و«مزملة» في جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم إطلاق اسم «كايت بيتش» على شارعَي «السفار» و«مزملة سابقاً»، المؤديين إلى المنطقة الممتدة بمحاذاة شاطئ «كايت بيتش» في منطقة جميرا، الذي يُعد من أشهر وأفضل الشواطئ في دبي، ويوفر خيارات واسعة لمرتاديه من الاسترخاء وتناول أشهى المأكولات، وممارسة الرياضات المائية المختلفة على طول الشاطئ.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، أن الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات سموه، بدأت بالفعل في استبدال اللوحات الإرشادية في الشارع، حيث سيتم تغيير 13 لوحة، موزّعة بين لوحات علوية وأرضية، موضحاً أن شارع «كايت بيتش» يمتد بطول 1500 متر، وتقدر طاقته الاستيعابية بـ1000 مركبة في الساعة، ويبلغ عدد مواقف السيارات فيه 370 موقفاً.

وأضاف الطاير: «تُعد منطقة (كايت بيتش) من أهم المناطق الترفيهية الواقعة على شاطئ جميرا، وتتميز المنطقة ببنية تحتية مجهزة بأعلى المستويات لممارسة النشاطات والفعاليات الرياضية والترفيهية، كما تمتاز بوجود عدد كبير من المطاعم والمقاهي ما يجعلها من أكثر المناطق الساحلية جذباً للجمهور، كما أن المنطقة مخدومة بشبكة واسعة من الطرق ومداخل ومخارج من شارع جميرا، إضافة إلى مسارات للجري والمشي، ومسارات للدراجات الهوائية وخدمات الدراجات الهوائية المشتركة»، مشيراً إلى أن تغيير مسمى الشارع يسهم في تسهيل وصول الجمهور للموقع، إلى جانب الترويج للمناطق السياحية والترفيهية المتميزة في الإمارة، ودعم توجهات حكومة دبي في جعل المدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيق رؤية دبي 2021، في جعل المدينة المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين.

وأكد الطاير استمرار هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بتطوير منظومة وسائل التنقل الشخصية على امتداد الشواطئ، لتعزيز التكامل مع البنية التحتية للطرق والنقل، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ، العام المقبل، أعمال تصميم وتنفيذ مسار الدراجات الهوائية على امتداد شاطئ جميرا، بطول 16 كيلومتراً، ومن ضمنها شاطئ كايت بيتش، وسيكون عنصر جذب إضافياً للموقع.

تجدر الإشارة إلى أن شاطئ «كايت بيتش» يعد مركزاً لرواد الشواطئ، ومكاناً مثالياً لهواة الرياضات المائية، وهو الموقع المُفضّل لعشاق المغامرة في الهواء الطلق، حيث تعد أنشطة التزلج على الأمواج وركوب الأمواج شراعياً، والتجديف، من أهم الرياضات التي يمارسها مرتادو الشاطئ.

• «كايت بيتش» يمتد بطول 1500 متر، وطاقة استيعابية لنحو 1000 مركبة في الساعة.

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