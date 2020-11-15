1.9 مليون درهم لرفع الأحمال الكهربائية لسوق الخضراوات بميناء زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية تنفيذ أعمال تطويرية وتحسينية لزيادة الأحمال الكهربائية لسوق الخضراوات والفاكهة في منطقة ميناء زايد بكلفة قدرها مليون و948 ألفاً و905 دراهم.

ويأتي هذا المشروع ضمن التزام البلدية بتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز مكونات البنية التحتية للمرافق الخدمية التي من شأنها إسعاد المجتمع، ودفع عجلة التنمية، وتوفير الإمكانات اللازمة للعاملين في سوق الخضراوات والفاكهة في ميناء زايد. وتضمنت الأعمال التطويرية إنشاء محطة كهرباء فرعية بسعة 1500 كيلوفولت أمبير، وتشتمل على ثلاث غرف، وغرفة وحدة الربط الحلقية (TRM)، وغرفة محول بسعة 1500 كيلوفولت أمبير، وغرفة للوحة الكهرباء الرئيسة، والمكثفات التابعة لها، وجميع المستلزمات الكهربائية الخاصة بهذه الأحمال الكهربائية الجديدة.

كما تم الانتهاء من إنجاز أربع غرف كهربائية بسعة إجمالية 1400 ك.واط، كل منها مقسمة إلى غرفة كهرباء فرعية وتحتوي على لوحات كهربائية فرعية تقوم بتزويد المحال عن طريق قواطع كهربائية مخصصة لكل محل، وحسب الحمل المطلوب لكل من هذه المحال، وذلك حسب الاعتمادات المستلمة من قبل شركة أبوظبي للتوزيع.

وأشارت البلدية إلى أنه وفقاً لهذه الزيادة في الأحمال تم توصيل التيار الكهربائي إلى 24 محلاً، والاستغناء عن المولدات المؤقتة، والعمل يجري من أجل نقل العدادات إلى بقية غرف الكهرباء حسب الاعتمادات المستلمة من قبل شركة أبوظبي للتوزيع، وبهذه الزيادة في الأحمال سيتم تغذية 65 محلاً موجوداً حالياً.

كما يتيح هذا المشروع مستقبلاً إمكانية توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 محلاً إضافياً بسعة 400 كيلوواط في المستقبل.

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