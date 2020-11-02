«إقامة دبي» تمنح مسافرة حاملاً بـ 3 توائم تأشيرة دخول استثنائية

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أصدرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تأشيرة دخول فورية، لامرأة سورية حامل، وثلاثة من أولادها، بعدما أصيبت بإعياء شديد أثناء وجودها في صالة ترانزيت مطار دبي، حيث اطلع على حالتها مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، الذي أمر بإصدار تأشيرات الدخول مباشرة، ليتسنى لها دخول الدولة والحصول على الخدمات العلاجية.

وتفصيلاً، قالت إيمان عبيد العقلة (سورية - 29 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»، إنها خلال وجودها بصالة الترانزيت في مطار دبي الدولي، أخيراً، قادمة من سلطنة عمان، متوجهة إلى بيروت بصحبة أبنائها الثلاثة، أصيبت بإعياء شديد، وهي حامل، وعلى موعد قريب من الوضع، الأمر الذي صادف مرور مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، الذي بادر بالاطمئنان على حالتها الصحية، وأمر بإصدار تأشيرات دخول الدولة لتتمكن من الحصول على العلاج اللازم.

وتابعت: «بعد حصولي وأولادي الثلاثة على تأشيرة الدخول خلال نصف ساعة، وتماثلي للشفاء توجهت إلى إمارة أبوظبي قاصدة إخوتي المقيمين بها، ثم المستشفى الذي أنجبت فيه ثلاثة توائم، (بنتان وولد)».

وذكرت (إيمان) أنها بدأت إجراءات تعديل وضعها وأبنائها بالعمل على إصدار إقامة، إذ تنوي البقاء والعيش في الدولة، قائلة: «الإمارات أحد أكثر بلاد العالم تمتعاً بالأمن والأمان، ويحلم كل إنسان أن يحظى بفرصة العيش بها».

ووجهت الشكر إلى اللواء محمد المري على مبادرته التي أنقذت حياتها، ومكنتها من ولادة أطفالها في بيئة آمنة، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس غريباً عن دبي ودولة الإمارات.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه خلال جولته الدورية بمطار دبي، بمرافقة مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، العميد طلال الشنقيطي، ومدير إدارة جوازات مطار دبي في مبنى رقم ثلاثة، المقدم إبراهيم حمد، للاطمئنان على سير الأوضاع، رصد امرأة بصحبة أبنائها في حالة إعياء، قد يشكل استكمال سفرها خطورة على حياتها، مؤكداً أن إمارة دبي تتعامل مع الحالات الإنسانية ضمن حزمة من البرامج والمبادرات الإنسانية. وتابع: «وجهتُ بإصدار تأشيرة دخول فورية للأم وأبنائها، لتتمكن من الحصول على العلاج المناسب، حفاظاً على سلامتها، وبلغنا خبر وضعها ثلاثة توائم، ونتمنى لها ولهم الصحة والعافية».

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