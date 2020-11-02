5 رادارات جديدة للحد من السرعة على طريق الشارقة - خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت شرطة الشارقة عن تركيب خمسة رادارات جديدة على طريق الشارقة - خورفكان، توزعت على الاتجاهين من منطقة شيص إلى مدينة خورفكان، وتركزت في النقاط الساخنة، التي تستدعي ضبط السرعات المقررة لكل شارع، وذلك بهدف خفض نسبة الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من خسائر ‏بشرية ‏ومادية، من خلال الحد من تجاوز السرعات المقررة على طرق الإمارة.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن تركيب الرادارات جاء تماشياً مع رؤية وزارة الداخلية، وتحقيقاً لهدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن ‏والأمان، ‏وجعل الطرق أكثر أماناً، موضحاً أن شرطة الشارقة تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى الحد من التجاوزات والسرعات ‏الكبيرة، التي يقود بها بعض السائقين، وخفض نسبة الحوادث على الطريق، لاسيما في وجود شارع جديد يضم خمسة أنفاق، ما قد يغري البعض بتجاوز السرعات المقررة، وحث اللواء الشامسي أفراد الجمهور من مستخدمي طريق الشارقة - خورفكان، على الالتزام بالسرعات المقررة، حفاظاً على سلامتهم.

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