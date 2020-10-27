محمد بن زايد: حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها "كورونا" مسؤولية مشتركة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة "كورونا" مسؤولية مشتركة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر إن حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة "كورونا" مسؤولية مشتركة..وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام تقنيات التواصل في مناسباتنا الاجتماعية من أعراس وعزاء وغيرها في هذه الظروف..يحفظ سلامتنا وأهلنا ومجتمعنا ويدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة.

كما هنأ سموه، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بمناسبة زواجه من الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد، بالقول "أبارك لابني الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة وابنتي الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد زواجهما الميمون وأتمنى لهما حياة سعيدة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "سررت بالتواصل المرئي بهذه المناسبة الطيبة مع أهل العروسين.. وأسأل الله تعالى أن يبارك للجميع بالخير والفرح والسرور".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news