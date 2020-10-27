مواقف مجانية لمستخدمي مترو دبي في 3 مواقع حيوية

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عملائها من مستخدمي المترو للاستفادة من المواقف المجانية للمركبات في دبي، المتوافرة لركاب المواصلات العامة، في 3 مواقع حيوية ورئيسة في المدينة.

وحددت الهيئة، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "توتير"، 3 محطات رئيسة يمكن لركاب المترو الاستفادة من مواقفها مجاناً، تضمنت المواقف في كل من محطة مترو الراشدية، ومحطة جبل علي، ومحطة اتصالات، وذلك طيلة أوقات تشغيل المترو.

ويعمل مترو دبي من السبت حتى الأربعاء من الساعة 5 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، كما يعمل أيام الخميس من الساعة 5 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل، فيما تبدأ رحلات المترو في أيام الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل.

وتعد محطة الراشدية المحطة الأولى التي انطلق منها مترو دبي عبر مدينة دبي، كما تحوي أكبر مرآب للسيارات بين محطات المترو، وتقع المحطة في منطقة الراشدية التي تجاورها منطقةُ ند الحمر من الجنوب، ومردف من الشرق، ومطار دبي الدولي من الشمال، ومنطقة أم رمول من الغرب.

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