بلدية أبوظبي تنذر 35 مقاولاً بشأن متطلبات السلامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّهت بلدية مدينة أبوظبي 35 إنذاراً لمقاولين بشأن الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، خلال حملة تفتيشية على مشروعات البناء والإنشاء داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، بهدف التأكد من تطبيق الاستشاريين والمقاولين لخطة البيئة والصحة والسلامة المعتمدة، والتفتيش على متطلبات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية.

وشهدت الحملة زيارة 255 موقعاً إنشائياً، وتوعية 215 مقاولاً واستشارياً وإنذار 35 آخرين بشأن الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، ومخالفة خمسة مواقع إنشائية، حيث تأتي الحملة استكمالاً للخطة المعتمدة، للتأكد من مدى التزام الاستشاريين والمقاولين باللوائح والتعليمات، والحرص على سلامة المباني المجاورة وسلامة أفراد المجتمع.

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