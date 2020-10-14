بلدية الشارقة تخلي 185منزلاً من العزاب

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حملة إخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال والمخالفين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخلاء 185 منزلاً من العزاب والعمال، كونها مناطق مخصصة للأسر والعائلات.

وتفصيلاً، أكد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أن البلدية تحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتواصل حملتها لإشعار المخالفين بالإخلاء وقطع الخدمات عن المساكن التي يوجد بها تجاوزات، مشيراً إلى أنه تم تنظيم أكثر من 1514 حملة تفتيشية منذ بداية الحملة تم خلالها إخلاء أكثر من 3936 عاملاً وعازباً ومخالفاً من 185 منزلاً تم إخلاؤها بالكامل، وإغلاق 161 وحدة سكينة مخالِفة، ومخالَفة الملاك والمستأجرين المباشرين بعد تسليمهم إشعارات بمراجعة البلدية، نظراً لإخلالهم بشروط نظام التسكين، وتأجير المساكن بالباطن بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين.

وأوضح أن سكن العزّاب والعمّال في المناطق غير المخصصة لهم يشكل تهديداً مباشراً للأسر التي تقطن في تلك المنطقة، كما أنهم مخالفين لنظام التسكين في الإمارة، فضلاً عن أن هذه الفئات تقطن بصورة مخالفة للاشتراطات والإجراءات الوقائية والضوابط الصحية، حيث يوجد داخل الغرفة الواحدة عدداً يفوق طاقتها الاستيعابية بصورة لا يتحقق بها مبدأ التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن البلدية قامت بالقطع الفوري للخدمات عن 79 منزلاً بعد رصد العديد من التجاوزات من قبل قاطنيها والتي تشمل تقسيمات هندسية غير نظامية وتوصيلات كهربائية عشوائية، كما سلمّت 169 إشعاراً بقطع الخدمات عن مساكن أخرى.

من جانبه أكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن القيادة تقدم كافة أشكال الدعم والإسناد اللازمين للفرق المشاركة في العمل، تسهيلاً لدورها في القيام بواجبها، مع المساهمة الفعالة في إخلاء المنطقة من المخالفين، تحقيقاً لدور الشرطة في تعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن القاطنين فيها من الأسر والعائلات، مشيراً إلى جاهزية القيادة بتوفير أعلى معايير الحماية والأمن للأرواح، والممتلكات، وتنفيذها لكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

من جانبها أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توفير كوادر عمل مؤهلة ومتخصصة للقيام بدورها في تلك المنطقة حرصاً منها على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ولتقديم الدعم اللازم للبلدية والشرطة، وخصوصاً في مجال قطع الخدمات عن المساكن المخالفة والتي تتضمن العديد من التجاوزات، والمساهمة في إخلاء المنطقة من المخالفين.

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