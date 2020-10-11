6 اشتراطات لتأجيرها .. عودة تدريجية لمركبات "سكوتر" في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عودة خدمات تأجير مركبات "السكوتر" الكهربائية في أبوظبي، اعتباراً من غداً الاثنين، على أن تستأنف الشركات المشغلة خدمات "السكوتر" بشكل تدريجي بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية، وفي مناطق ومواقع محددة بالمدينة، تشمل "جزيرة الريم، جزيرة المارية، منطقة الزاهية، الدانة، وأجزاء محددة من منطقة البطين، والكورنيش، والمارينا".

وأكد المركز أن قرار العودة التدريجية لخدمات "السكوتر" يأني ضمن الاشتراطات الصحية واللوجستية التي تم تحديدها لاستئناف الخدمة والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في إمارة أبوظبي للتصدي لجائحة "كورونا" المستجد، والصادرة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لافتاً إلى أنه تم وضع 6 ضوابط واشتراطات وقائية للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي مركبات السكوتر الكهربائية والعاملين لدى الشركات المشغلة، تتمثل في إجراء فحوصات دورية لجميع العاملين لدى الشركات المشغلة والتأكد من سلامتهم من الفيروس، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات طوال أوقات العمل.

وأشار مركز النقل المتكامل إلى أهمية التزام الشركات المشغلة ومستخدمي خدمة "مركبات السكوتر الكهربائية" بالتعليمات الوقائية والسلوكيات المسؤولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة حرصاً على سلامة الجميع للحد من انتشار (كوفيد – 19) والحفاظ على السلامة العامة، مشدداً على ضرورة استخدام تلك الدراجات داخل المناطق المسموح بها فقط، وعدم استخدامها للتنقل على الطرق المخصصة للمركبات.

ولفت إلى أن فرق التفتيش ستقوم بجولات ميدانية لضمان تنفيذها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين وفقاً للإجراءات المتبعة.

إلى ذلك، أكد المركز أن برامج التعقيم الشاملة لجميع وسائل النقل العام والمرافق الخدمية مستمرة لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في قطاع النقل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي على رأس الأولويات ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، لإعادة جميع خدمات النقل بمختلف أشكالها إلى سابق عهدها وضمان صحة وسلامة مستخدميها في جميع الأوقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news